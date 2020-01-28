Сборная Украины определилась с местом проживания во время Евро-2020

Национальная команда будет базироваться в Бухаресте

Сборная Украины на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборные-участницы Евро-2020 определились с базами на турнире. Как сообщает официальный сайт УЕФА, сборная Украины выбрала в качестве базы Бухарест.

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Австрия – Зеефельд, Австрия;

Англия – Бертон-апон-Трент, Англия;

Бельгия – Тюбиз, Бельгия;

Германия – Херцогенаурах, Германия;

Дания – Хельсингер, Дания;

Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Испания;

Италия – Коверчано, Флоренция, Италия;

Нидерланды – Зейст, Нидерланды;

Польша – Портмарнок, Ирландия;

Португалия – Будапешт, Венгрия;

Россия – Новогорск, Московская область;

Турция – Баку, Азербайджан;

Украина – Бухарест, Румыния;

Уэльс – Баку, Азербайджан;

Финляндия – Репино, Санкт-Петербург;

Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция;

Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия;

Чехия – Керри, Эдинбург, Шотландия;

Швейцария – Рим, Италия;

Швеция – Мейнут, Ирландия.

Напомним, что на данный момент известны 20 из 24 команд-участниц Евро-2020. Обладатели оставшихся путевок определятся в плей-офф раунде, который пройдет в марте.

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Кстати, игрок сборной Украины Александр Зинченко установил новый рекорд в социальных сетях. Александр Зинченко – первый украинский футболист, который смог набрать миллион фанатов в Instagram.

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