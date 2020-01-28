Сборная Украины определилась с местом проживания во время Евро-2020

Сборные-участницы Евро-2020 определились с базами на турнире. Как сообщает официальный сайт УЕФА, сборная Украины выбрала в качестве базы Бухарест.
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- Австрия – Зеефельд, Австрия;
- Англия – Бертон-апон-Трент, Англия;
- Бельгия – Тюбиз, Бельгия;
- Германия – Херцогенаурах, Германия;
- Дания – Хельсингер, Дания;
- Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Испания;
- Италия – Коверчано, Флоренция, Италия;
- Нидерланды – Зейст, Нидерланды;
- Польша – Портмарнок, Ирландия;
- Португалия – Будапешт, Венгрия;
- Россия – Новогорск, Московская область;
- Турция – Баку, Азербайджан;
- Украина – Бухарест, Румыния;
- Уэльс – Баку, Азербайджан;
- Финляндия – Репино, Санкт-Петербург;
- Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция;
- Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия;
- Чехия – Керри, Эдинбург, Шотландия;
- Швейцария – Рим, Италия;
- Швеция – Мейнут, Ирландия.
Напомним, что на данный момент известны 20 из 24 команд-участниц Евро-2020. Обладатели оставшихся путевок определятся в плей-офф раунде, который пройдет в марте.
Кстати, игрок сборной Украины Александр Зинченко установил новый рекорд в социальных сетях. Александр Зинченко – первый украинский футболист, который смог набрать миллион фанатов в Instagram.
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