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Сборная Украины определилась с местом проживания во время Евро-2020

28 января, 11:20

Национальная команда будет базироваться в Бухаресте

Сборная Украины на Евро-2020

Сборная Украины на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборные-участницы Евро-2020 определились с базами на турнире. Как сообщает официальный сайт УЕФА, сборная Украины выбрала в качестве базы Бухарест.

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  • Австрия – Зеефельд, Австрия;
  • Англия – Бертон-апон-Трент, Англия;
  • Бельгия – Тюбиз, Бельгия;
  • Германия – Херцогенаурах, Германия;
  • Дания – Хельсингер, Дания;
  • Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Испания;
  • Италия – Коверчано, Флоренция, Италия;
  • Нидерланды – Зейст, Нидерланды;
  • Польша – Портмарнок, Ирландия;
  • Португалия – Будапешт, Венгрия;
  • Россия – Новогорск, Московская область;
  • Турция – Баку, Азербайджан;
  • Украина – Бухарест, Румыния;
  • Уэльс – Баку, Азербайджан;
  • Финляндия – Репино, Санкт-Петербург;
  • Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция;
  • Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия;
  • Чехия – Керри, Эдинбург, Шотландия;
  • Швейцария – Рим, Италия;
  • Швеция – Мейнут, Ирландия.

Напомним, что на данный момент известны 20 из 24 команд-участниц Евро-2020. Обладатели оставшихся путевок определятся в плей-офф раунде, который пройдет в марте.

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Кстати, игрок сборной Украины Александр Зинченко установил новый рекорд в социальных сетях. Александр Зинченко – первый украинский футболист, который смог набрать миллион фанатов в Instagram.

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УЕФА Сборная Украины Евро-2020

Источник: UEFA.com

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