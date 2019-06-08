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Сборная Украины осталась без своего английского легионера перед игрой с Люксембургом

8 июня, 19:27

Лагерь сине-желтых покинул самый дорогой игрок нашей команды, которого оценивают в 20 миллионов евро

Ярмоленко и Шевченко. Фото официального сайта УАФ
Ярмоленко и Шевченко. Фото официального сайта УАФ.

Накануне матча с Люксембургом, который состоится в понедельник, расположение сборной Украины покинул ее самый дорогой футболист – Андрей Ярмоленко, которого авторитетный портал Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро. Как сообщил официальный сайт Украинской футбольной ассоциации, заранее было известно, что атакующий полузащитник "Вест Хэма" не сможет помочь партнерам по сборной в июньских матчах, но он поддерживал их и исполнял свой индивидуальный план восстановительных тренировок. При этом остальные 25 футболистов, включая Марлоса и Николая Шапаренко, которые не попали в заявку на игру против сербов, остаются в обойме Андрея Шевченко.

Украина – Сербия видео голов

Отметим, что после матча с Сербией, потерпевшей от Украины самое крупное поражение в своей новейшей истории, тренерский штаб нашей сборной разделил коллектив на две группы. Футболисты, игравшие против балканцев с первых минут, остались в отеле для восстановительных процедур. После обеда эта группа приняла участие во встрече с болельщиками. Вторую группу, которую составили выходившие на замену либо не принимавшие участия в поединке игроки, ждала тренировка на львовском стадионе "Украина".

Как сообщалось ранее, Александр Зинченко поцеловал журналистку после феерической победы над Сербией. Влада Щеглова во время интервью пожелала футболисту и всей сборной удачи в матче против Люксембурга, который состоится 10 июня, а 22-летний футболист в ответ поцеловал девушку. Отметим, что Влада Щеглова – девушка экс-игрока "Шахтера" Андрея Борячука, выступающего в аренде в "Мариуполе".

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Тег Сборная Украины, Андрей Ярмоленко, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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