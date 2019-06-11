Сборная Украины по футболу вышла в финал чемпионата мира

Украинская команда в меньшинстве обыграла сборную Италии

Украинцы празднуют гол в ворота Италии. Фото: AFP

Впервые в своей истории молодежная сборная Украины, возраст до 20 лет, сыграет в финале чемпионата мира по футболу. Сегодня в полуфинальном поединке наша команда обыграла Италию – 1:0. Единственный гол в матче был забит на 65-й минуте, когда прострел Конопли замкнул с пределов штрафной Булеца.

А потом были два важных для нас решения арбитра. Одно – негативное, второе – позитивное. Сначала на 79-й минуте бразильский рефери усмотрел отмашку в действиях Попова и показал вторую желтую карточку нашему игроку. А в компенсированное время судья взял в помощь VAR, когда Скамакка забил шикарнейший гол в ворота Лунина. Но после видеоповтора, арбитр отменил взятие ворот, разглядев нарушение правил на Бондаре.

Соперник сборной Украины по финалу определится сегодня вечером, в матче Эквадор – Южная Корея. Финал – 15 июня.

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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