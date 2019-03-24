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Сборная Украины потеряла форварда перед игрой с Люксембургом

Сегодня, 20:32

У Андрея Шевченко осталось всего два нападающих на второй матч отбора Евро-2020

Кравец покидает лагерь команды Шевченко
Кравец покидает лагерь команды Шевченко. Фото: ФФУ
Сборная Украины потеряла форварда перед игрой с Люксембургом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7cc/4cc/5c97cc4cce1a6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7cc/4cc/5c97cc4cce1a6.png Футбол У Андрея Шевченко осталось всего два нападающих на второй матч отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию перед матчем с Люксембургом, который состоится в понедельник на поле соперника.

- У нас, к сожалению, есть потери. Марлос и Кравец уехали в Киев - у них небольшие повреждения (таким образом в распоряжении главного тренера остались лишь двое форвардов – Мораес и Яремчук). Но в целом команда чувствует себя нормально. Сейчас проведем тут тренировку, это будет еще одной небольшой проверочкой, – сказал Шевченко. – Решение по составу мы примем в день игры. Замены, по сравнению с матчем против Португалии, будут однозначно. Наша задача сейчас - оптимально подойти к матчу с Люксембургом именно в физическом плане. Это касается и футболистов атаки - они тоже в поединке с Португалией отдали очень много сил. Нужно оценить состояние ребят: те кто будут лучше готовы, и будут играть в понедельник.

- То, что сборная Люксембурга лидирует в группе после первого тура, - это хорошо или плохо в плане мотивации?

- Мотивация у нас всегда повышенная. Мы понимаем, что для того, чтобы претендовать на выход из группы, мы не должны терять очки. С таким настроем мы ехали в Португалию, с таким настроем мы приехали теперь сюда - для нас очень важно добиться завтра победы. Но сборная Люксембурга заслуживает уважения. За последние годы эта команда достигла определенного успеха, она пытается играть в футбол, и за это заслуживает уважения.

- Считается, что такого понятия, как "футбольные карлики", больше не существует, и любая команда может преподнести сюрприз. Согласны ли в таким утверждением?

- Абсолютно согласен! Более того, мне очень импонируют команды, которые, несмотря на нехватку качественных исполнителей, пытаются играть в комбинационный футбол. Вот одной из таких команд является сборная Люксембурга - она пытается играть креативно.

- Насколько вероятно, что против Люксембурга будет играть Андрей Лунин?

- Еще раз: сегодня у нас тренировка, и после неё мы определимся со стартовым составом на завтрашний матч. У нас каждый игрок может появиться в числе тех, кто начнет поединок с Люксембургом с первых минут.

Как сообщалось ранее, не поможет Украине в матче против Люксембурга и Марлос.

Также сообщалось, что Караваев не рискнул обменяться футболками с Роналду.

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Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Артем Кравец

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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