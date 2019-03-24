"Не рискнул": Караваев рассказал, почему не обменялся футболками с Роналду
"Раздеть" звезду "Ювентуса" футболист "Зари" попытается уже в домашнем матче с Португалией
Защитник сборной Украины Александр Караваев после ничьей в матче с Португалией признался, что хотел поменяться футболками с 5-кратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду, которого игрок "Зари" считает лучшим футболистом за всю историю. Однако обмена не произошло.
"В перерыве я договорился с Криштиану Роналду об обмене футболками, – рассказал Александр Караваев. – Но после игры, увидев его расстройство за результат, не стал к нему подходить. Уже в домашнем матче постараюсь это сделать".
Напомним, по словам другого футболиста сборной Украины, Тараса Степаненко, Роналду после ничейного матча с Украиной уходил в раздевалку очень злым.
Именно на правом фланге Караваева чаще всего встречался с мячом Роналду.
"Когда Криштиану Роналду принимает мяч, он уже знает свой маневр наперед, – поделился своими впечатлениями от игры против звезды Караваев. – Его игра в сборной и клубе заметно отличается. В "Ювентусе" португалец действует больше на завершающей стадии, а в национальной команде его используют из глубины, чтобы он не только забивал, но и создавал моменты для партнеров. Да, у него были моменты в нашем поединке, но я не сказал бы, что они были 100-процентными".
Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду похвалил сборную Украины и Андрея Шевченко.
Также сообщалось, что в следующем матче отбора сборной Украины не поможет Марлос.
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