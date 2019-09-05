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Сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой

5 сентября, 14:43

Вслед за Денисом Бойко лазарет национальной команды пополнил "шотландец" Марьян Швед

Швед забил в этом сезоне один мяч за "Селтик"

Швед забил в этом сезоне один мяч за "Селтик" / Фото: Twitter

Перед матчем с Литвой 7 сентября в сборной Украины – еще одна потеря. Как мы сообщали ранее, из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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А сегодня стало известно о еще одном футболисте, которому проблемы со здоровьем не позволят сыграть за сборную Украины в Вильнюсе. Полузащитник "Селтика" Марьян Швед получил травму на тренировке "сине-желтых" и покинул расположение команды.

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Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, у Марьяна, в текущем сезоне отыгравшего 21 минуту и забившего один мяч за шотландский "Селтик", диагностировано повреждение приводящей мышцы.

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Смотрите, как Швед забивал за молодежную сборную Украины

Как мы писали ранее, Ярмоленко поставил Шевченко в тяжелое положение. Наставник "сине-желтых" рассказал о дилемме, возникшей перед отборочным матчем с Литвой. Шева все еще не решил, кого поставить на позиции правого вингера – игрока "Вест Хэма" или Цыганкова.

Также сообщалось, что матч Литва - Украина будет судить боснийский рефери. Ранее Пельто лишь раз пересекался с украинскими командами. В прошлом году он обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" - "Хоффенхайм" (1:2).

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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