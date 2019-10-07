Сборная Украины собралась в Харькове для подготовки к встрече с Роналду

/ Фото: ФФУ

Сегодня сборная Украины начала собралась в Харькове для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября). Тренерский штаб во главе с руководителем Андреем Шевченко, а также административно-медицинский корпус начали работу на день раньше, а футболисты прибыли в расположение команды в понедельник.

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Большинство сборников прилетели регулярным утренним рейсом из Киева. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные футболисты, выступающие за рубежом – Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук – в связи с сообщением их авиамаршрутов прибудут в расположение главной команды страны ближе к вечеру.

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Сегодня вечером сине-желтые проведут первые занятия: сначала вся команда будет фитнес-тренировки в тренажерном зале отеля, а те игроки, которые не получили достаточной нагрузки в вчерашних матчах за свои клубы, также проведут беговую работу на стадионе.

Завтра в 19:00 начнется открытая тренировка сборной Украины на стадионе "Металлист", которую смогут посетить болельщики. За полчаса до этого главный тренер Андрей Шевченко поучаствует в пресс-конференции.

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Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы В. В активе нашей команды 13 баллов. На пять очков меньше у Португалии, которая также имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов. В предыдущем матче в отборе на Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву (3:0), а затем в товарищеском поединке разошлась миром с Нигерией (2:2).

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

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