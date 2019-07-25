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Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА

25 июля, 12:34

В новом рейтинге ФИФА наша команда занимает 25-ю позицию

Фото: AFP

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25.В июльском рейтинге 2019 сборная Украины находится на 25 месте. По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован 14 июня, наша команда потеряла одну позицию.

1. Бельгия 1746

2. Бразилия 1726

3. Франция 1718

4. Англия 1652

5. Уругвай 1637

6. Португалия 1631

7. Хорватия 1625

8. Колумбия 1622

9. Испания 1617

10. Аргентина 1610

25. Украина 1513

35. Сербия 1477

91. Люксембург 1265

130. Литва 1101

Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия – шестых, Сербия – 35, Люксембург – 91 и Литва – 130.

Кстати, вингер "Динамо" признался, за какую сборную намерен выступать на взрослом уровне. В начале лета Георгий Цитаишвили стал героем молодежного чемпионата мира, забив в золотом финале с Южной Кореей.

Также добавим, что нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020. Форвард рассказал, что за выход из группы будут бороться три сборных.

Смотрите, как чемпионов мира U-20 встречали в Украине:


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Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФИФА, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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