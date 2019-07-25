Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА
В новом рейтинге ФИФА наша команда занимает 25-ю позицию
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25.В июльском рейтинге 2019 сборная Украины находится на 25 месте. По сравнению с предыдущим рейтингом, который был опубликован 14 июня, наша команда потеряла одну позицию.
1. Бельгия 1746
2. Бразилия 1726
3. Франция 1718
4. Англия 1652
5. Уругвай 1637
6. Португалия 1631
7. Хорватия 1625
8. Колумбия 1622
9. Испания 1617
10. Аргентина 1610
25. Украина 1513
35. Сербия 1477
91. Люксембург 1265
130. Литва 1101
Соперники сборной Украины в отборочном цикле чемпионата Европы занимают следующие места: Португалия – шестых, Сербия – 35, Люксембург – 91 и Литва – 130.
Кстати, вингер "Динамо" признался, за какую сборную намерен выступать на взрослом уровне. В начале лета Георгий Цитаишвили стал героем молодежного чемпионата мира, забив в золотом финале с Южной Кореей.
Также добавим, что нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец высказался о шансах сборной Украины на Евро-2020. Форвард рассказал, что за выход из группы будут бороться три сборных.
Смотрите, как чемпионов мира U-20 встречали в Украине:
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