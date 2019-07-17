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Сборная Украины сыграет с Россией в финале чемпионата мира

17 июля, 14:53

Украинским футболистам осталось сделать последний шаг к победе

Сборная Украины среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата вышла в финал чемпионата мира по футболу.

Украинцам осталось сделать последний шаг к победе на чемпионате мира среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который с 6-го по 19-е июля принимает испанская Севилья.

В полуфинальном поединке сине-желтые уверенно обыграли сборную Бразилии – 3:0. В составе украинской команды дублем отметился Виталий Романчук, еще один гол забил Иван Доненко. В предыдущих четырех матчах турнира украинцы победили с общим счетом 24:0.

Теперь украинских паралимпийцев ждет финальный поединок против России, который состоится в пятницу, 19-го июля. В матче за третье место в тот же день встретятся Англия и Бразилия.

Отечественная сборная среди игроков с недостатками опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями с десяти последних мировых форумов. В том числе, сине-желтые являются победителями пяти мундиалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017) и действующими чемпионами.

Кстати, наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко отметил 15 лет совместной жизни с американкой. У звезды украинского футбола и модели-блондинки растут четверо сыновей

Также добавим, что сборная Украины не поедет в Россию на отбор чемпионата мира по пляжному футболу. Финальная стадия чемпионата мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. 

Смотрите, как наша паралимпийская сборная Украины становилась чемпионом мира в 2017 году: 

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Тег футбол, Сборная Украины, паралимпийцы

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