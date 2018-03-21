Сборная Украины сыграла вничью со Швецией в отборе на Евро-2018

Сегодня юношеская сборная Украины (U-19) начала свое выступление в последнем раунде отбора на чемпионат Европы, который пройдет в июле в Финляндии. Наша команда сыграла вничью со сборной Швеции – 0:0. Далее подопечные Александра Петракова встретятся со сборными Сербии (24 марта) и Румынии (27 марта).

Только победить группы выйдет на чемпионат Европы. Финальная стадия Евро-2018 пройдет 16-29 июля. Жеребьевка состоится 30 мая.

Все участники элит-раунда:

Группа 1: Германия, Голландия, Норвегия, Шотландия.

Группа 2: Македония, Англия, Венгрия, Латвия.

Группа 3: Италия, Чехия, Греция, Польша.

Группа 4: Румыния, Украина, Швеция, Сербия.

Группа 5: Португалия, Ирландия, Словакия, Косово.

Группа 6: Испания, Франция, Бельгия, Болгария.

Группа 7: Дания, Австрия, Турция, Босния.

Напомним, что сегодня сборная Украины (U-17) сыграла вничью с Испанией в отборе на Евро-2018.

Надо сказать, что в эти дни начала подготовку к товарищеским матчам национальна сборная Украины. Наша команда проведет спарринги с Саудовской Аравией (23 марта, в Марбелье) и Японией (27-го, в Льеже).

Представляем соперников сборной Украины: ястребы и самураи попрактикуются на нас перед ЧМ-2018.