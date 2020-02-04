Сборная Украины U-17 сыграет с одной из сильнейших команд Европы

Александр Петраков / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков прокомментировал работу команды на учебно-тренировочном сборе накануне матчей элит-раунда за выход в финальную часть Евро-2020.

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"Англичане, которые в свое время захотели сотрудничать с Украиной, в сентябре прошлого года прислали предложение провести в феврале товарищеский матч. Не хотелось терять такую ​​возможность сыграть с одной из сильнейших сборных Европы. Более того, по просьбе англичан мы проведем с ними в другой день еще один спарринг, после которого, как бы поединок не завершился, пробьем серию 11-метровых", – отметил наставник.

"Бельгию, еще одного нашего соперника, думаю, особо представлять не нужно. Все знают, что футбол в этой стране сейчас на подъеме. Поэтому пользу от этого сбора переоценить очень трудно", – добавил Петраков.

Напомним, что команда Александра Петракова дважды сыграет с Англией (6 и 10 февраля) и один раз с Бельгией (8 февраля). Также добавим, что в марте сборную Украины U-17 ждут матчи элитного раунда отбора на Евро-2020. Соперниками нашей команды будут турки, белорусы и греки.

Ранее мы рассказывали о том, где пройдет Евро-2020 – все стадионы и города чемпионата Европы. В честь 60-летия турнира чемпионат Европы проведут в 12 различных странах.

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

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