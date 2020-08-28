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Сборная Украины с Луниным тренируется в Харькове, но один легионер к Шевченко не приедет

28 августа, 00:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В начале сентября "сине-желтые" сразятся во Львове со Швейцарией, в Мадриде - с Испанией

Наша национальная команда приступила к подготовке к стартовым матчам в элитном дивизионе Лиги наций. Сегодня вечером подопечные Андрея Шевченко провели тренировку в Харькове, хотя далеко не все еще доехали в лагерь "сине-желтых". Мы писали, что Малиновский прибыл в сборную Украины к обеду.

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На вечернее занятие как раз успел молодой вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин. Участие в тренировке принял 21 футболист. Единственный легионер, который не появится в сборной в ближайшее время из списка вызванных, – полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков, не играющий из-за повреждения мышц уже месяц, сообщает сайт УАФ. Все остальные представители зарубежных клубов должны до конца месяца прибыть в Харьков, где тренируется команда.

Игроки получили физические нагрузки, поработали с мячом и даже успели перейти к тактическим занятиям для подготовки к конкретным соперникам. Впереди наших ждет режим двух тренировок в день.

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Смотрите, как сборная Украины обыгрывала португальцев в отборе на чемпионат Европы:

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Харьков футбол сборы Андрей Шевченко Сборная Украины Андрей Лунин Александр Зубков
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