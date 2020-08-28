Сборная Украины с Луниным тренируется в Харькове, но один легионер к Шевченко не приедет

Наша национальная команда приступила к подготовке к стартовым матчам в элитном дивизионе Лиги наций. Сегодня вечером подопечные Андрея Шевченко провели тренировку в Харькове, хотя далеко не все еще доехали в лагерь "сине-желтых". Мы писали, что Малиновский прибыл в сборную Украины к обеду.
На вечернее занятие как раз успел молодой вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин. Участие в тренировке принял 21 футболист. Единственный легионер, который не появится в сборной в ближайшее время из списка вызванных, – полузащитник венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков, не играющий из-за повреждения мышц уже месяц, сообщает сайт УАФ. Все остальные представители зарубежных клубов должны до конца месяца прибыть в Харьков, где тренируется команда.
Игроки получили физические нагрузки, поработали с мячом и даже успели перейти к тактическим занятиям для подготовки к конкретным соперникам. Впереди наших ждет режим двух тренировок в день.
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