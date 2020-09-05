Сборной Чехии предлагают сыграть матч Лиги наций вторым составом из-за коронавируса в "основе"

Как футболисты национальных сборных ни пытались укрыться от коронавируса, одной сборной это не удалось. Вчера вечером стало известно, что два чешских игрока сдали положительные тесты на коронавирус. Их имена традиционно не разглашаются. Так что матч Лиги наций в группе В2 Чехия – Шотландия, скорее всего, не состоится. На днях Чехию накрыла вторая волна коронавируса: установлен новый антирекорд.

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Интересно, что вчера чехи выиграли в гостях стартовый матч нового сезона Лиги наций у команды Словакии – 3:1. Поэтому проверяться придется всем, кто был причастен к проведению пятничной встречи. В частности, всех чешских футболистов отпустили по домам со строгим обязательством находиться на самоизоляции.

Поединок второго тура Чехия – Шотландия, который должен был состояться в понедельник в Оломоуце, сначала отменили. Однако сегодня утром Чешский футбольный союз распространил информацию, что идут переговоры с УЕФА о том, чтобы сборная Чехия сыграла полностью другим составом. По сути, дублерами. До чего стороны договорятся, еще предстоит узнать.

Вашему вниманию – расписание матчей и трансляций Лиги наций в субботу.

Смотрите обзор матча Словакия – Чехия:

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