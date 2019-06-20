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Сборную Беларуси по футболу возглавил тренер, выигрывавший со счетом 10:0

20 июня, 13:38

Белорусский специалист ранее работал с молодежными сборными страны

Михаил Мархель. Фото: abff.by
Михаил Мархель. Фото: abff.by.

Новым главным тренером сборной Беларуси стал 52-летний наставник Михаил Мархель, сообщается на официальном сайте Ассоциации белорусской федерации футбола. Напомним, неделю назад из-за неудовлетворительного старта в отборе на Евро-2020 был уволен Игорь Криушенко со всем тренерским штабом. В четырех матчах белорусы не на брали ни одного очка, проиграв все поединки с общим счетом 1:9.

Мархель во время карьеры футболиста защищал цвета бобруйского "Шинника", столичных "Динамо", "Торпедо"-МАЗа и "Звезды"-ВА-БГУ, могилевского "Днепра" и "Молодечно-2013". За пределами Беларуси Мархель имеет опыт выступления в первенствах России, Венгрии и Югославии.

Тренерскую карьеру специалист начал в 1997 году. За время профессиональной деятельности четырежды выводил сборные страны (U-17, U-19) в элитные раунды чемпионатов Европы. В 2011 году будучи ассистентом главного тренера молодежной сборной республики помог команде U-21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы. В 2012 году в качестве ассистента главного тренера олимпийской сборной Беларуси готовил команду и выступал с ней на Играх в Лондоне.

В 2019 году был назначен рулевым молодежной сборной Беларуси, во главе которой стартовал с победы 10:0 над Гибралтаром – крупнейшей за всю историю официальных международных выступлений наших команд на международной арене.

Напомним, что сборная Украины в июне обыграла Сербию и Люксембург, сохранив за собой лидерство в турнирной таблице группы В. После двух подряд побед сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на три позиции.

Обзор матча Украина – Сербия 5:0

Обзор матча Украина – Люксембург 1:0

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Тег сборная Беларуси, Евро-2020

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