Легендарный аргентинец прошелся по больнице под руку с врачом. "Гулял, словно 15-летний!" - говорит Диего

Диего Марадона / Фото: Getty Images

Сбросил 43 года: появилось видео Диего Марадоны после двух операций https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0 2019-07-30T09:53:00+03:00 Футбол Легендарный аргентинец прошелся по больнице под руку с врачом. "Гулял, словно 15-летний!" - говорит Диего

Легендарный Диего Марадона, признававшийся лучшим футболистом 20-го века, идет на поправку после серьезных проблем со здоровьем. 58-летний аргентинец, которому недавно прооперировали ногу и плечо, выложил видео из больницы на своей странице в Instagram. "Сегодня я гулял, как будто мне было 15 лет. Спасибо хирургу Эйхарчету и всем, кто заботится обо мне в клинике", – написал Марадона.

29 Июл 2019 в 11:59 PDT INSTAGRAM (@maradona)

Напомним, что ранее Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера. "Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это", – заявил Марадона. Он также сказал, что люди, страдающие этим заболеванием, умирают, а он уходить из жизни не собирается.

Отметим, что прежде чем лечь на операционный стол, Марадона успел угодить в скандал. Жена смертельно больного футболиста Фернандо Риксена Вероника рассказала, что аргентинец пригласил их на встречу, а в итоге сам же ее проигнорировал. По словам Вероники, это может быть связано с проблемами 58-летнего аргентинца с алкоголем и наркотиками: "Ходили слухи – он то ли упился, то ли унюхался, не знаю".

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