"Упился или унюхался": Марадона пригласил на встречу смертельно больного футболиста, а сам не явился
Аргентинский футболист заставил ждать его почти неделю, но так и не встретился с Риксеном
Жена смертельно больного бывшего голландского футболиста Фернандо Риксена Вероника вспомнила, как легендарный игрок Диего Марадона пригласил их на встречу, а в итоге ее проигнорировал. По словам Вероники, это может быть связано с проблемами 58-летнего аргентинца с алкоголем и наркотиками.
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"3 года назад нас пригласили в Голландию, в родной город Фернандо, в Херлен, это на юге страны. Намечался какой-то вечер, который должен был посетить Марадона. Нам все оплатили, мы отправились в Херлен. В итоге звезда, разумеется, не появилась, хотя мы прождали в гостинице чуть ли не неделю.
Ходили слухи – то ли упился, то ли унюхался, не знаю. Было элементарно жаль мужа, который в своем больном состоянии, хотя Фернандо тогда еще немножко ходил, прилетел по приглашению, между прочим, самого Марадоны. Каждый день от него приходило известие: "Буду завтра". И так всю неделю", – цитирует Веронику "Матч ТВ".
Ране мы писали, что футболисту, потерявшему возможность говорить, купили синтезатор речи, как у Хокинга. Фернандо Риксен давно борется с тяжелым заболеванием.
Несколько лет назад Криштиану Роналду пригласил Риксена на матч "Реала" против "Легии" в Польше и подарил больному свою футболку. С голландским экс-футболистом также встретились президент мадридского клуба Флорентино Перес и агент Роналду Жорже Мендеш.
Боковой амиотрофический склероз – это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.
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