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"Сбылась моя мечта": лучшая молодая футболистка Украины уезжает в США

10 марта, 09:35

Богдан Юрков

16-летняя украинка Юлия Христюк из Винницы будет выступать за университет Вирджинии

16-летняя Юлия Христюк, которая по итогам прошлого года была признана лучшей молодой футболисткой Украины, с лета будет выступать за команду Old Dominion University университета Вирджинии. Спортсменка из винницкой команды "ЕМС-Подолье" подписала контракт на 4 года.

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"Сбылась моя мечта. Я официально подписала соглашение с Old Dominion University. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня. Также благодарю свою команду и тренера Александра Дудника, без которых это было бы невозможно, – рассказала Юлия Христюк. – За возможность играть и учиться в США благодарю семью Николь Козловой (футболистка сборной Украины, выступающая за другой университет Вирджинии) и, в первую очередь, ее отца. Они выбрали меня на этот проект и помогали во всем. В частности, способствовали в подготовке к тестам по английскому языку, а также демонстрировали мое видео с матчей тренерам университетской команды"

Подписание контракта. Фото – vlasno.info

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После окончания университета Юлия Христюк намерена остаться за океаном, выступая за один из американских клубов. При этом девушка хотела бы прилетать в Европу, чтобы играть за сборную Украины.

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женский футбол чемпионат США Юлия Христюк

Источник: vlasno.info

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