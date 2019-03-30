Сделано в Китае: видеопомощник арбитра определял офсайд с помощью листа бумаги, но ошибся
Ассистенты рефери у мониторов использовали подручные средства для определения вне игры
В Лиге Европы до сих пор нет VAR, а в первой китайской лиге есть. Вот только он не совсем совершенный. Во втором тайме матча между командами "Шанхай Шэньсинь" – "Хейлоньянг" произошел спорный эпизод. Судья понадеялся на видеопомощника, после чего началось неожиданное – в компьютерной программе не оказалось линии для определения офсайда. Тогда ассистент определил офсайд на глаз – с помощью листа бумаги.
Гол не был засчитан, но на повторе даже без бумажки отчетливо видно, что никакого положения вне игры не было и взятие ворот должны было быть засчитано. В итоге "Шанхай Шэньсинь" выиграл встречу со счетом 2:1. Также отметим, что гости с 32-й минуты играли в меньшинстве.
Ранее мы писали, что курьез из Испании: арбитр обратился за помощью к VAR, а там никого не оказалось. Помощники рефери сидят в специальной комнате, но в этот раз в ней никого не оказалось.
Также мы писали, что в чемпионате Германии футболист незаметно ударил соперника в пах и получил красную карточку. Система видеопомощи помогла арбитру принять правильное решение в матче "Фортуна" – "Нюрнберг".
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