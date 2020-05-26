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Секс-скандал в футболе: президента федерации обвиняют в насилии над игроками женской сборной

26 мая, 09:05

Елена Павлова

Чиновник на 90 дней отстранен ФИФА от любой футбольной деятельности

Президент Федерации футбола Гаити Ив Жан-Барт на 90 дней отстранен от любой деятельности, связанной с данным видом спорта. Такое наказание от ФИФА связано с обвинением функционера в сексуальном насилии. Ранее мы также писали про новый секс-скандал в фигурном катании – призерша чемпионатов мира и Европы обвинила тренера в изнасиловании.

Согласно пунктам 84 и 85 кодекса этики Международной федерации футбола, Жан-Барт подлежит временному отстранению на 90 дней в связи с открытым расследованием против него. По информации газеты The Guardian, чиновник обвиняется в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной страны.

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"В соответствии со статьями 84 и 85 Кодекса этики ФИФА, следственная палата независимого комитета по этике временно запретила господину Ив Жан-Барту, главе Федерации футбола Гаити, участвовать во всех мероприятиях, связанных с футболом, на международном и национальном уровне. Данная санкция была введена из-за продолжающегося расследования в отношении господина Жан-Барта. Он уведомлен о решении. Временная санкция вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении ФИФА.

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Отметим, что Жан-Барт возглавляет Федерацию футбола Гаити с 2000 года. В 2016 году он был выбран на пятый срок.

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Гаити изнасилование чиновник секс-скандал ФИФА

Источник: FIFA.com

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