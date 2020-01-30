Чемпионка Франции обвиняет тренера в изнасиловании: новый секс-скандал в фигурном катании

Сара Абитболь / Фото: Getty Images

10-кратная чемпионка Франции, медалистка чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Сара Абитболь заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего тренера Жиля Бейера, сообщает L’Equipe. По словам фигуристки, инциденты неоднократно происходили с 1990 по 1992 год, когда она была несовершеннолетней.

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Обвиняемый в изнасилованиях Жиль Бейер

Помимо Сары Абитболь еще три бывшие французские фигуристки обвинили тренеров в изнасилованиях. Элен Годар заявила, что также подвергалась насилию со стороны Бейера в конце 1970-х годов, когда ей было 13 лет. По словам спортсменки, она стала жертвой сексуального насилия и со стороны другого французского специалиста, Жана-Ролана Ракла. Француженки Беатрис Дюмур и Энн Бруно утверждают, что их бывший тренер Мишель Лотц также насиловал их в 1980-х годах, когда спортсменки были несовершеннолетними.

Смотрите, как выступала Сара Абитболь

С 2014 по 2018 год Жиль Бейер занимал должность во Французской федерации ледовых видов спорта. Заявление фигуристок Бейер не прокомментировал.

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Отметим, что это уже второй за последнее время громкий секс-скандал в фигурном катании. Ранее стало известно, что французский фигурист, чемпион Европы-2019 и бронзовый призер ЧМ-2018 Морган Сипре подозревается в сексуальных домогательствах, совершенных в 2017 году по отношению к 13-летней девочке. Как утверждает USA Today, Сипре отправил две фотографии своего пениса девочке, которая тренировалась с ним на одном катке во Флориде.

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