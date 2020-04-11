Кличко пристыдили, а Милевский удивил своей бутылкой: обзор соцсетей звезд украинского спорта

От Владимира Кличко требуют возвращения в ринг, а Ярослава Магучих помахала фанам подушкой из Португалии

Пока мир на карантине, украинские спортсмены продолжают активничать в соцсетях. Мы собрали для вас лучшие сообщения в Instagram самых популярных атлетов нашей страны за последние сутки.

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Владимир Кличко признался своим подписчикам, что гордится собой. "Я горжусь своей способностью немедленно овладевать вызовами путем воплощения их в жизнь, – написал у себя в Instagram знаменитый боксер. – Мое обязательство перед самим собой: какой-то вызов каждый день! Выброс адреналина придает мне позитивную энергию, поднимает настроение. Дистанцирование создает много новых вызовов. Простого решения не существует, поэтому нужно оставаться продуктивным физически и умственно. Я использую время для других проектов и ищу спортивные вызовы. А что чувствуете вы? Чего вам не хватает?"

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Однако этот довольно пафосный пост Владимира Кличко натолкнулся на критику его фолловеров, один из которых, в частности, пристыдил спортсмена: "Это все отговорки и самовнушение, я думаю, неудачным завершением карьеры вы испортили себе настроение до конца жизни. Вернитесь и побейте кого-то на позитиве, чтоб наконец-то появилась улыбка на вашем лице!"

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Известный украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий взбодрил своих подписчиков тренировкой на крыше. Со штангой он, несмотря на завершение карьеры, по-прежнему "на ты".

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Чемпионка мира по дзюду Дарья Белодед вышла подышать воздухом вместе с собачкой. "Весна", – подписала свои фото в стильном костюме Белодед. "Девушка-весна", – так в комментариях охарактеризовала саму Дарью знаменитая прыгунья в высоту Юлия Левченко.

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Артем Милевский, чей чемпионат Беларуси продолжается несмотря на пандемию коронавируса, показал свой невероятно аппетитный рыбный ужин с бутылкой минеральной воды. "Миля – на минералочке?" – не скрывают своего удивления фолловеры Артема.

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Чемпионка мира по каратэ Марина Скамарохова из Запорожья призналась своим фолловерам: "Я без проблем переживу карантин, но было бы куда лучше делать это где-нибудь на шезлонге возле океана или морька". К этому посту девушка добавила яркое и весьма соблазнительное фото, на котором она "купается" в софитах радуги.

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Между тем серебряная призерка чемпионата мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих, находясь в Португалии, помахала своим фолловерам подушкой с террасы у берегов Атлантического океана и посоветовала: "Оставайтесь на позитиве – в любой ситуации".

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Как мы писали ранее, украинский тренер не смог вернуться домой из Казахстана, когда начался карантин. Вячеслава Грозного поселили в одном из отелей Алма-Аты, где даже вдвоем нельзя собираться.

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