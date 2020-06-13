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"Новый Шевченко" – свободен: сексапильная блондинка рассталась с Владиславом Супрягой

13 июня, 16:25

Олег Люлька Олег Люлька

По словам эффектной модели Даши Савиной, их отношения с забивным нападающим перестали развиваться

В украинском футболе распалась еще одна эффектная пара. После расставания Николая Морозюка с Ириной стало известно о прекращении отношений 20-летнего нападающего "Днепра-1" Владислава Супряги, принадлежащего киевскому "Динамо", и его сексапильной девушки – модели и журналистки Даши Савиной.

Как рассказала Даша Савина в комментарии видеожурналу Yellow, рассталась пара давно, причем произошло это довольно болезненно: нападающий удалил все фотографии девушки со своей страницы в Instagram.

Владислав Супряга и Даша Савина

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Владислав Супряга и Даша Савина / Фото: Instagram

"Это произошло еще пару месяцев назад. Мы это не скрываем. Мы не остались врагами, у нас нет никакой агрессии друг к другу – наоборот. Оба тяжело переживали случившееся. Нельзя сказать, что сейчас мы в дружеских отношениях – в хороших отношениях. Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться, – отметила Даша Савина. – Я была с ним, фактически, еще с начала его осознанного карьерного пути и до сих пор его поддерживаю. Смотрю, наблюдаю, лишний раз мы списываемся. Моя поддержка ему нужна в любом случае"

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Напомним, Владислав Супряга, чье сердце до недавних пор принадлежало красотке Даше Савиной, стал героем финала молодежного чемпионата мира-2019. В "золотом" поединке с Южной Кореей (3:1) нападающий оформил дубль. Не зря некоторое время назад его называли "новым Шевченко". В текущем сезоне Супряга провел за "Днепр-1" 20 поединков, в которых забил 9 голов.

Смотрите эффектные фото Даши Савиной

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Ранее другой украинский футболистЕвгений Селезнев показал свою новую возлюбленную.На вопрос одного из подписчиков, где же его бывшая жена Алла, нападающий ответил, что она с тем, с кем хочет.

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футболист девушка расставание WAGs Владислав Супряга Даша Савина

Источник: Yellow

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