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Селезнев вспомнил переезд в Россию в разгар войны: "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене"

Сегодня, 13:20

Бывший форвард сборной Украины заявил, что "кормил, кормит и будет кормить семью, пока не сдохнет"

Селезнев и его жена за трапезой
Селезнев и его жена за трапезой. Фото: Instagram
Селезнев вспомнил переезд в Россию в разгар войны: "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/640/f1d/5c8640f1d33d7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/640/f1d/5c8640f1d33d7.png Футбол Бывший форвард сборной Украины заявил, что "кормил, кормит и будет кормить семью, пока не сдохнет"

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, в свое время объяснявший свой переход из "Днепра" в российскую "Кубань" в 2016-м тем, что ему нужно кормить семью, снова вернулся к этой теме.

33-летний Селезнев, выступающий сейчас за испанскую "Малагу", заявил "Бомбардиру": "Нам год в "Днепре" не платили зарплату. Мне надо было дальше двигаться - люди этого не понимают. Два дня было до закрытия трансферного окна, у меня заканчивался контракт через полгода. После финала Лиги Европы у меня был больной мениск. Слабое колено, не дай Бог. Как я жене в глаза буду смотреть? Кто вспомнит, что у нас в Донецке осталась недвижимость. Все осталось в Донецке и Крыму. Я кормил, кормлю и буду кормить до конца своих дней, пока не сдохну. И буду кормить самим лучшим. Считаю, это правильно. Так должен поступить нормальный муж, мужчина", – сказал Селезнев.

Как сообщалось ранее, Евгений Селезнев стал героем матча за Суперкубок Турции.

Также сообщалось, что перед этим Евгения Селезнева выгнали с "Акхисара". Как заявлял тренер команды, "Селезнев - хороший футболист, но сейчас у него отсутствует профессиональное отношение к работе".

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Тег Днепр, кубань, чемпионат России, Евгений Селезнев

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Сегодня|Спорт

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