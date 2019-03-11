Селезнев вспомнил переезд в Россию в разгар войны: "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене"
Бывший форвард сборной Украины заявил, что "кормил, кормит и будет кормить семью, пока не сдохнет"
Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, в свое время объяснявший свой переход из "Днепра" в российскую "Кубань" в 2016-м тем, что ему нужно кормить семью, снова вернулся к этой теме.
33-летний Селезнев, выступающий сейчас за испанскую "Малагу", заявил "Бомбардиру": "Нам год в "Днепре" не платили зарплату. Мне надо было дальше двигаться - люди этого не понимают. Два дня было до закрытия трансферного окна, у меня заканчивался контракт через полгода. После финала Лиги Европы у меня был больной мениск. Слабое колено, не дай Бог. Как я жене в глаза буду смотреть? Кто вспомнит, что у нас в Донецке осталась недвижимость. Все осталось в Донецке и Крыму. Я кормил, кормлю и буду кормить до конца своих дней, пока не сдохну. И буду кормить самим лучшим. Считаю, это правильно. Так должен поступить нормальный муж, мужчина", – сказал Селезнев.
Как сообщалось ранее, Евгений Селезнев стал героем матча за Суперкубок Турции.
Также сообщалось, что перед этим Евгения Селезнева выгнали с "Акхисара". Как заявлял тренер команды, "Селезнев - хороший футболист, но сейчас у него отсутствует профессиональное отношение к работе".
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