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Сенегалец из "Олимпика" забил а-ля Ярмоленко: обзор матча УПЛ "Карпаты" – "Олимпик"

25 мая, 23:55

Дончане невероятным образом спаслись во Львове

Поединок "Карпат" и "Олимпика" на львовском стадионе "Украина" превратился в голевую перестрелку. Все началось с шедевра в исполнении сенегальского нападающего гостей Матара, который в стиле Ярмоленко сместился с правого фланга в центр и левой ногой закрутил в дальнюю "девятку". Затем три кряду мяча забили "Карпаты". Однако, проигрывая 1:3 за семь минут до конца основного времени, "Олимпик" сумел невероятным образом свести поединок вничью – 3:3. И теперь он – главный фаворит в борьбе за девятое место УПЛ, дающее право избежать стыковых матчей за сохранение прописки в "вышке". Тогда как "Карпатам", скорее всего, придется играть плей-офф с представителем Первой лиги. 

Обзор матча "Карпаты" – "Олимпик" (3:3)

  • "Карпаты" – "Олимпик" – 3:3
  • Голы: Хонгла, 15, Мякушко (75), Мякушко (79, пен.) - Матар (3), Гай (83), Матар (89)
  • "Карпаты": Кучинский – Мирошниченко, Нестеров, Ковтун, Мехремич – Ди Франко (Толочко, 88), Клец, Хонгла – Мякушко, Понде, Гуцуляк (Дебелко, 90+3).
  • "Олимпик": Крынский – Ксенз, Гришко, Цымбалюк, Клименчук (Е. Пасич, 46) – Гай, Политыло (Дегтярев, 79) – Кравчук (Валеев, 53), Тейшейра, Вантух – Матар.
  • Предупреждения: Понде – Матар.

Как сообщалось ранее, главный тренер "Карпат" уходит в отставку, чтобы сохранить себе жизнь. 64-летний испанец Фабри Гонсалес признался, что ему было очень плохо во время сумасшедшего матча с "Олимпиком".

Также мы писали, что судьбу матча "Десна" - "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова. Критик Блохина забил космический гол на Гагарина: в подкате с 20 метров - в девятку!

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Тег чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олимпик Донецк

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Сегодня|Спорт

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