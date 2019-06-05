Сенсационное решение! Финал Лиги чемпионов будет переигран

Тунисский "Эсперанс" вынужден вернуть золотые медали и кубок

Матч не доиграли из-за VAR. Фото: AFP

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" будет переигран за пределами Туниса.

"Эсперанс", который победил – 1:0, должен будет вернуть медали и трофей победителя. Такое решение было принято на заседании Африканской конфедерации футбола (CAF).

Ранее встреча завершилась раньше из-за скандала. После отмененного гола гостей, который был забит на 59-й минуте, когда поле заволокло дымом от пиротехники, тренерский штаб и запасные марокканской команды выбежали на поле, так как судья отказался воспользоваться помощью VAR. По некоторым данным, система видеопомощи арбитру просто не работала.

Игра была прервана на 1 час 25 минут. "Видад" отказался выходить на поле, после чего "Эсперанс" был объявлен победителем. Сегодня это решение было отменено. Первый матч завершился вничью – 1:1.

Напомним, что на прошлой неделе определился победитель европейской Лиги чемпионов. Шестой раз в своей истории трофей завоевал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом – 2:0.

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