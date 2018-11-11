Сенсация в Барселоне: Месси и компания опозорились в матче с "Бетисом"

В 12-м туре чемпионата Испании "Барселона" на домашнем стадионе потерпела неожиданное поражение от "Бетиса". При этом гости уходили на перерыв с комфортным преимуществом в два мяча. После перерыва команды устроили обмен голами – как только хозяева поля сокращали отставание, гости тут же снова отрывались на два мяча. Возможно, каталонцы смогли бы ждожать соперника, но карты команде Вальверде спутало удаление Ракитича. В меньшинстве они смогли только приблизиться к "Бетису" на расстояние в один мяч.

К слову, первый матч после перелома руки проводил Лионель Месси – аргентинец вышел в стартовом составе свой команды и оформил дубль.

"Барселона" – "Бетис" – 3:4

Голы: Месси (67, пен, 90+3), Видаль (80) – Хуниор Фирпо (20), Хоакин (34), Ло Сельсо (71), Каналес (83)

"Барселона": Тер Штеген, Лангле, Хорди Альба, Пике, Бускетс (Аленья, 70), Серхи Роберто, Артур Мело (Видаль, 46), Ракитич Суарес, Месси, Малком (Эль-Хаддади, 57)

"Бетис": Пау Лопес, Бартра, Виллиам Карвалью, Хуниор Фирпо, Манди, Сидней, Хоакин (Каналес, 62), Ло Сельсо (Инуи, 87), Гуардадо, Тельо, Морон (Серхио Леон, 75)

Предупреждения: Ракитич (44) Бускетс (59), Видаль (73) – Гуардадо (24)

Удаления: Ракитич (82)

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