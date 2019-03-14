"Сердце – за чудо, но разум говорит – "нереально": Сергей Балтача – о шансах "Динамо" пройти "Челси"

По словам лондонского украинца, "динамовская молодежь пока что хороша лишь для украинского чемпионата"

Сергей Балтача. Фото cafc.co.uk.

"Сердце – за чудо, но разум говорит – "нереально": Сергей Балтача – о шансах "Динамо" пройти "Челси" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d8/7ea/5c80d87eae890.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d8/7ea/5c80d87eae890.jpg 2019-03-14T09:32:21+02:00 Футбол По словам лондонского украинца, "динамовская молодежь пока что хороша лишь для украинского чемпионата"

Сегодня "Динамо" не помешала бы парочка Роналду, чтобы еврокубковый сезон для Украины продлился. Киевляне примут "Челси" на НСК в ответном матче 1/8 Лиги Европы после выездного поражения 0:3.

"Обыграть "Челси" в четыре мяча? Я в такое не верю. Если ребята такое сделают — это будет настоящее чудо, — сказал "Сегодня" живущий в Англии экс-защитник "Динамо" Сергей Балтача. — Нет, сердце, конечно, кричит: "Дай бог, чтобы такое чудо случилось!". Но разум говорит, что это практически нереально. В таком двояком состоянии, думаю, сейчас находятся многие".

Перед игрой в Лондоне Балтача давал нам оптимистичные прогнозы, предсказывая ничью. "Это жизнь, — вздыхает экс-динамовец. — Ожидаешь одного, а реальность оказывается совсем иной. Одно дело — давать комментарии, а другое — выходить на поле и делать. Мне британские друзья тоже говорили, что ждали more competition, большей конкуренции в этой игре. 3:0 — это еще не самое худшее, там ведь могло быть и 6:0, и 7:0. Почему? Сказалась нехватка опыта на таком уровне. Уровень игроков у команд заметно отличался. Почти все единоборства один в один выигрывали футболисты "Челси". И это притом, что они играли процентов на 60 от своих возможностей. И если бы им нужно было прибавить, они бы это сделали. Все классные команды так играют. А динамовская молодежь пока хороша лишь для украинского чемпионата. А он сейчас не самый сильный. На таком уровне, как в еврокубках, нужно играть как можно чаще. В наше время чемпионат СССР считался одним из сильнейших в Европе. У нас по сути каждая неделя была еврокубковой. А сейчас ребятам раз в месяц выпадает провести такой матч".

Причиной отсутствия у "Динамо" в лондонском матче контратакующей игры Балтача назвал низкую скоростную работу игроков средней линии и линии атаки: "Поэтому очень трудно было зацепиться за мяч. Получалось так, что когда защитники с мячом — им некуда было отдавать, не было предложений. Да и фланговые игроки выполнили явно недостаточный объем работы. Ну, сколько они набегали за два тайма? Сколько мячей в штрафную доставили? Оставался только один вариант — защищаться. Но для этого нужно уметь выигрывать мячи и вверху, и на траве, уметь играть на опережение, действовать агрессивно. Ничего этого я не увидел. Тем более, проявлялись издержки игры в линию. Когда я играл по игроку, так я везде его преследовал. А сейчас защитники играют зонально, контролируют свою зону и все. И умные нападающие этим хорошо пользуются: вклиниваются между ними, хорошая доставка мяча туда — и гол. Как сделать, чтобы такого не случалось, это работа главного тренера. Может, и сейчас надо было прикрепить персональщика к тому же Педро?".

"Я до игры ездил в отель, где жило "Динамо", общался с Михайловым, Лужным (помощники коуча. — Ред.), — продолжает Сергей Балтача. — Они тоже понимают, что молодежь еще не обстрелянная, что баланса между молодостью и опытом в нынешней команде еще нет. Но, надеюсь, что дома ребята все же учтут свои ошибки и сыграют успешнее. И, конечно, приобретут опыт на будущее".

Как сообщалось ранее, тренер "Челси" назвал поле НСК "Олимпийский" катастрофой.

Также сообщалось, что у "Динамо" – некому забивать. Вербич пропустит и второй матч с "Челси".

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.