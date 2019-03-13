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Кто же будет забивать? Вербич пропустит и второй матч с "Челси"

Сегодня, 16:43

Словенский полузащитник не успел вылечить ангину

Беньямин Вербич
Беньямин Вербич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Кто же будет забивать? Вербич пропустит и второй матч с "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/916/dbb/5c8916dbb145f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/916/dbb/5c8916dbb145f.jpg Футбол Словенский полузащитник не успел вылечить ангину

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич сообщил, что пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси". Напомним, что первый поединок в Лондоне завершился поражением киевлян со счетом 0:3. Ответная встреча пройдет 4 марта в Киеве на "Олимпийском". Первую встречу словенец пропустил из-за перебора карточек.

"Дорогие болельщики, к сожалению, я должен сказать вам, что я не сыграю завтра. В последние дни у меня была ангина и высокая температура, я сделал все, чтобы завтра помочь команде, но все равно мне здоровье не дает. Завтра я буду сидеть на трибуне и поддерживать нашу команду. Надеюсь увидеть там завтра и всех вас", – написал Вербич в Twitter.

Отметим, что заменить словенца на фланге полузащиты могут Георгий Цитаишвили, или Сидклей. Игравший в первом матче на его позиции Виталий Буяльский пропустит поединок из-за дисквалификации.

Ранее мы писали, что основной нападающий "Челси" рискует пропустить ответный матч с "Динамо" в Лиге Европы. Гонсало Игуаин заболел и пропустил тренировку команды.

Ранее мы писали, что форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке. Франу Солю сделали операцию в Барселоне. "Динамо" он в этом сезоне уже не поможет.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон, Беньямин Вербич

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Сегодня|Спорт

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