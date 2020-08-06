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Середняк чемпионата Италии торгуется с киевским "Динамо" за "нового Шевченко"

6 августа, 18:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Болонья" проявляет настойчивость в приобретении нападающего Владислава Супряги

Молодой футболист "Динамо" привлек серьезный интерес команды итальянской Серии А. Уже в конце июля говорили об интересе к Супряге двух итальянских клубов. Теперь же появилась более конкретная информация.

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20-летнего форварда Владислава Супрягу хочет видеть в своих рядах "Болонья", которая в минувшем чемпионате Италии заняла 12-е место. Причем клуб сделал "Динамо" предложение взять уроженца Одессы в аренду с обязательством через год выкупить, пишет сайт TuttoBolognaWeb. Однако препятствием кажется то, что киевляне не спешат расставаться с чемпионом мира среди молодежи и повесили на него ценник в 8-10 миллионов евро.

Итальянские журналисты называют президента "Динамо" Игоря Суркиса крепким орешком, но при этом "Болонья" не теряет оптимизма в переговорах с украинским клубом. Многое в этом вопросе будет зависеть от нового тренера "бело-голубых" Мирчи Луческу, который для начала решил собрать в Киеве всех футболистов, которые находятся в клубе на контракте.

Читайте также: лагерь "Динамо" пополнили два футболиста, Мирча Луческу хочет посмотреть на Супрягу в действии.

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Смотрите сюжет о том, как возник интерес к Владиславу:

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