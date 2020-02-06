Сергей Ателькин: "Шахтеру" по силам обыграть "Бенфику"

Сергей Ателькин

Уже совсем скоро "Шахтер" в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с "Бенфикой". Битва двух чемпионов, Украины и Португалии, обещает быть очень захватывающей. Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился экс-нападающий "горняков" Сергей Ателькин. К слову, "Шахтер" сыграл вничью с датским "Сеннерйюске" на сборе в Турции.

- Вы в свое время выступали в чемпионате Португалии в составе "Боавишты", какие воспоминания остались, приходилось ли вам встречаться с "Бенфикой"?

- Я как раз дебютировал в чемпионате Португалии в матче против "Бенфики", вышел тогда на замену. Я не отношу чемпионат Португалии к ведущим в Европе. Там всегда было три команды – "Бенфика", "Спортинг" и "Порту". Так было в то время, когда я играл, и с тех пор ничего не поменялось. Иногда вклинивается четвертая команда, сейчас это чаще всего "Брага", а в тогда это была "Боавишта".

- Что скажите об игре сегодняшней "Бенфики"?

- Недавно проходили матчи кубка Португалии, "Бенфика" играла против "Фамаликана". Клуб исповедует атакующий футбол, но не без греха в обороне. Вначале они выигрывали 1:0, потом проигрывали 1:2, и уже в конце матча вырвали победу. С этой командой можно и нужно играть, более того нужно побеждать. "Бенфика" дает принимать мяч, это будет на руку игрокам "Шахтера". Их игроки хорошо работают с мячом на скорости, принимают быстрее решения, поэтому нашей команде нужно действовать по строже в обороне, задействовать прессинг.

- В текущем сезоне "Бенфика" преимущественно использует схему 4-4-2. Защите "Шахтера" будет сложнее играть против команды, которая использует двух форвардов на острие атаки?

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- Игра не зависит от схемы. Это больше для журналистов и для начала матча. А походу игры схемы меняются, команда перестраивается в зависимости от того, что происходит на поле. "Бенфика" будет стараться захватить инициативу с первых минут. Тем более у них команда на ходу, ведь местный чемпионат в самом разгаре, где они лидируют с большим отрывом. Стоить отметить, что обе команды играют в схожем стиле и единственным плюсом для "Бенфики" будет тот факт, что их игроки будут находится в лучшем игровом тонусе.

- Опыт Луиша Каштру и знание португальского футбола изнутри, будет ли дополнительным козырем для "горняков"?

- Каштру хорошо знает португальский чемпионат в целом и "Бенфику" в частности. Не думаю, что в игре этой команды есть нюансы, о которых не знал бы главный тренер "Шахтера". Эти знания помогут ему при подготовке плана на матч, он разложит все по полочкам своим игрокам. Поэтому с этой точки зрения у "Шахтера" будет небольшое преимущество.

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- Первый матч дома – это плюс или минус для "Шахтера"?

- Футбол на столько далеко ушел в развитии, что уже в принципе без разницы где играть. Если бы вы у меня спросили это лет 20 назад, я бы наверно ответил по-другому, что нужна победа дома, чтобы ехать в Португалию с запасом голов и строить другую тактику. Но сейчас это не на столько важно, потому что можно спокойно обыграть любую команду и на выезде.

- Как вы думаете, на такой важный еврокубковый матч в Харькове соберется полный стадион?

Мне бы хотелось. "Шахтеру" все-таки тяжело без своих болельщиков играть. Даже на последнем матче с "Аталантой", мне кажется, могло бы прийти больше болельщиков, и поддержка должна была быть совсем другой. Посещаемость сейчас не зависит от игры команды, потому что она играет не в родных стенах. Харьков приютил "горняков", за что они должны быть безусловно благодарны. Но тяжело в чужом городе найти своего болельщика, хотя посещаемость домашних матчей "Шахтера" намного больше в сравнении с другими командами. Потому что клуб делает все для того, чтобы болельщик, придя на стадион чувствовал себя комфортно, а футболисты стараются, чтобы люди уходили довольные и с хорошим настроением. Поэтому пользуясь случаем, я хотел бы пригласить болельщиков прийти на стадион и поддержать нашу команду, которая отстаивает честь Украины в еврокубках и эти рейтинговые очки, в первую очередь нужны украинским клубам.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" состоится в Харькове 20 февраля на ОСК "Металлист". Билеты вы можете приобрести по ссылке.

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