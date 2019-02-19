Сергей Палкин – о новичке "Шахтера" Маркосе Антонио: "Он будет лучше Фреда"

"Шахтер" представил своего 18-летнего новобранца, который после перехода к горнякам "уже успел вырасти в цене"

Маркос Антонио и Сергей Палкин. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сергей Палкин – о новичке "Шахтера" Маркосе Антонио: "Он будет лучше Фреда" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c4b/a01/5c6c4ba01ba24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c4b/a01/5c6c4ba01ba24.jpg 2019-02-19T20:44:00+02:00 Футбол "Шахтер" представил своего 18-летнего новобранца, который после перехода к горнякам "уже успел вырасти в цене"

Сегодня "Шахтер" официально заявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Маркосом Антонио.

Ему – 18. Действует в центре полузащиты. Обеспечивает быстрый переход из обороны в атаку. Воспитанник "Атлетико Паранаэнсе" с лета 2018 выступал за португальский "Эшторил". В 2017 году Маркос Антонио со сборной Бразилии U17 выиграл чемпионат Южной Америки, забив 1 мяч. А недавно вместе с вингером "Шахтера" Маркиньосом Сиприано Маркос выступал в составе U20 на чемпионате континента в Чили и оказался единственным бразильцем в символической сборной турнира по оценке CONMEBOL.

- Мы очень давно следили за Маркосом, – рассказал официальному сайту "Шахтера" генеральный директор клуба Сергей Палкин. – Многие скауты и эксперты говорили, что это уровень Фреда. Надеемся, что он действительно его достигнет и будет еще сильнее. Зимой он играл на чемпионате Южной Америки и единственный из сборной Бразилии попал в символическую сборную турнира. По словам тех же экспертов, сегодня его стоимость на порядок выше той, что мы заплатили. Надеюсь, он будет очень серьезно прогрессировать и с каждым годом становиться все сильнее.



- Мне известно, что во время турнира в Южной Америке "Барселона", "Реал" и "Манчестер Сити" выходили на агента и его клуб с тем, чтобы понять, кому он принадлежит, – добавил Сергей Палкин. – На нас не выходили, потому что, когда появлялось наше имя, они понимали, что вести переговоры с нами сложно, и делали шаг назад. Мы все рассчитываем на то, что у него большое будущее – не только в клубе, но и в сборной Бразилии. Надеюсь, в ближайшее время – через год или два – он будет в национальной команде. Снова-таки, чтобы было легче сравнивать: я уверен, что в "Шахтере" он достигнет уровня Фреда и станет сильнее, поскольку для нас это определенный эталон.

Напомним, ранее экс-форвард "Шахтера" Алексей Белик заявил, что ближайший соперник горняков по ЧУ "Александрия" может побороться с "Динамо" за серебро.

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