Сергей Ребров: "Кличко – качественный вратарь, голов ведь не пропустил"

В пятницу в рамках "Турнира легенд" в фан-зоне на Крещатике в финале соревнований команда "Друзья Андрея Шевченко" сыграла вничью с "Легендами Реала". Поединок завершился со счетом 3:3 и решено было не играть дополнительное время и не пробивать пенальти – как часто бывает в таких случаях, победила дружба! Турнир проходил накануне финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль", который пройдет в субботу и начнется в 21:45.

Экс-нападающий и тренер "Динамо" Сергей Ребров сыграл в команде "Друзей Шевченко" и забил по голу в полуфинале и финале турнира. После игр Ребро поделился своими впечатлениями:

- У вас такое атакующее трио было: с Андреем Шевченко и Зеедорфом. Можно с Мохамедом Салахом, Роберто Фирмино и Садио Мане сравнить!

- Даже не знаю. Если бы они играли в наше время, то можно было бы сравнивать. А сейчас нечего сравнивать

- Кто из сегодняшних игроков мог бы еще быть профессиональным футболистом сейчас?

- Вижу, что у всех понимание футбола никуда не пропало. Проблема в физике. Вот "Ливерпуль": первые пять минут все двигались и бегали, а потом встали. Но это супер-мастера, вопросов нет!

- Как вам вратарские навыки Кличко?

- Я ему говорю: "Ты сыграл на ноль!". А он мне: "Как это на ноль, не понимаю?" (смеется). В боксе нет такого – "на ноль", там всегда удары пропускаешь. Если он не пропустил гол – значит, качественный вратарь.

- Мог бы он стать вашим коллегой в футболе?

- Он занимался своим делом и занимался очень успешно. Зачем ему заниматься футболом?

- Как считаете, это событие для Киева?

- Сами видите – куча туристов. Киев, наверное, за всю свою историю не видел такого их количества. Большой праздник и для нас, и для всех болельщиков.