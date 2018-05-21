Сергей Сидорчук получил вызов в сборную Украины
В национальной команде он заменит Виталия Буяльского
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук получил вызов в сборную Украины. В национальной команде он заменит другого динамовца Виталия Буяльского.
По сообщению ФФУ, Буяльскому требуется медицинское обследование и операция по поводу хронической травмы голеностопного сустава.
Добавим, сбор главной команды страны пройдет с 23 мая по 4 июня. Ранее мы давали полный список футболистов, которых Андрей Шевченко вызвал на товарищеские матчи.
31 мая сборная Украины проведет спарринг с участником чемпионата мира-2018 Марокко, а 2 июня сыграет против Албании.
Напомним, сборная Украины в новом турнире УЕФА Лиге Наций выступит в Лиге B в компании с Чехией и Словакией. Лучшая команда из этого трио поднимется в лигу выше, худшая опустится в низший дивизион. Представляем вашему вниманию все результаты жеребьевки Лиги наций.
Ранее мы писали, что в новом рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 30-е место. А первая тройка лучших команд мира выглядит следующим образом: Германия, Бразилия и Бельгия...
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