В национальной команде он заменит Виталия Буяльского

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук получил вызов в сборную Украины. В национальной команде он заменит другого динамовца Виталия Буяльского.

По сообщению ФФУ, Буяльскому требуется медицинское обследование и операция по поводу хронической травмы голеностопного сустава.

Добавим, сбор главной команды страны пройдет с 23 мая по 4 июня. Ранее мы давали полный список футболистов, которых Андрей Шевченко вызвал на товарищеские матчи.

31 мая сборная Украины проведет спарринг с участником чемпионата мира-2018 Марокко, а 2 июня сыграет против Албании.

Напомним, сборная Украины в новом турнире УЕФА Лиге Наций выступит в Лиге B в компании с Чехией и Словакией. Лучшая команда из этого трио поднимется в лигу выше, худшая опустится в низший дивизион. Представляем вашему вниманию все результаты жеребьевки Лиги наций.

Ранее мы писали, что в новом рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 30-е место. А первая тройка лучших команд мира выглядит следующим образом: Германия, Бразилия и Бельгия...