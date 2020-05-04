Сериал "Друзья" помогает немецкому футбольному клубу выйти из карантина

Уже в конце следующей недели первый из национальных футбольных чемпионатов Европы вернется к матчам. На днях топ-чемпионат объявил предварительную дату возобновления сезона. Футболисты уже тренируются и призывают не унывать болельщиков, хотя, как известно, в сезоне 2019/2020 зрителей на трибуны не пустят.

Один из лидеров чемпионата Германии, дортмундская "Боруссия" решила приободрить фанов веселым видеороликом. Под музыку и титры из культового американского сериала "Друзья" перед нами предстает стадион клуба, а затем и сами игроки. Причем парни показаны в неспортивной обстановке в прекрасном настроении в различных ситуациях, в том числе на фотосессии и даже на эскалаторе.

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В чемпионате Германии провели 25 туров из 34, "Бавария" на четыре очка опережает "Боруссию" (Дортмунд), на пять – "Лейпциг", на шесть – "Боруссию" (Менхенгладбах).

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