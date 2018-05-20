Сестра Гризманна выбила ему вторую после Месси зарплату в "Барселоне"

Сегодня, 21:07

Антуан Гризманн перейдет в "Барселону" и станет вторым после Месси по размеру контракта – СМИ

Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн подпишет пятилетний контракт с "Барселоной" с зарплатой 15 миллионов евро в год плюс бонусы, сообщает издание sport.es. Как отмечается, "Барселона" достигла договоренности о переходе с сестрой футболиста, которая также является его агентом.

В случае, если соглашение будет подписано, Гризманн станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны". Более внушительный контракт имеет лишь Лионель Месси. Источник также утверждает, что предложение "Барселоны" 27-летнему французу предусматривает подъемные.

Сумма отступных за Гризманна, которому "Атлетико" уже сделал два предложения о перезаключении контракта на улучшенных условиях, составляет 100 миллионов евро.

Гризманн в нынешнем сезоне забил за "Атлетико" 29 мячей в 48 матчах в различных турнирах и помог мадридцам выиграть Лигу Европы, отметившись дублем в финале: обзор финала Лиги Европы "Атлетико" – "Марсель" – 3:0.

Напомним, что Антуан Гризманн был признан лучшим игроком финала Лиги Европы.
Барселона, трансферы, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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Источники:

sport.es, Сегодня|Спорт

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