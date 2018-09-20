Сестра Роналду: "Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит"

Сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала эпизод с его удалением в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0). Главный арбитр встречи Феликс Брых показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте после подсказки помощника. Роналду был наказан после неоднозначного столкновения с защитником хозяев Джейсоном Мурильо.

"Это позор для всего футбола. Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит", – написала Авейру в соцсетях.

Это 11-я красная карточка в карьере Криштиану Роналду и его первая – в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану в Турине. Футболист обратился к руководству клуба с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей. Криштиану летом перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала".