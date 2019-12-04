Сестра Роналду "наехала" на защитника "Ливерпуля" за безобидную шутку

Роналду и Катя Авейру / Фото: Instagram

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Сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Катя Авейру опубликовала в Instagram пост с критикой защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, который подшутил над португальцем на церемонии вручения "Золотого мяча".

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Ранее журналист задал вопрос Вирджилу о том, что Криштиану Роналду не приехал на церемонию, это минус один конкурент, на что защитник ответил:

"А Криштиану Роналду точно был конкурентом?", – сказал игрок.

После этих слов девушка опубликовала фотографию с Роналду и написала:

"Так вот, дорогой Вирджил, там, куда ты попал, Криштиану Роналду был уже тысячу раз. Понимаешь ли, дорогой Вирджил, Криштиану Роналду стал трехкратным чемпионом в стране, где ты играешь годами, но пока так и не сумел сунуть руку в банку с медом. Криштиану Роналду был лучшим игроком и лучшим бомбардиром в стране, где ты играешь, Вирджил. И он тогда был младше тебя. А потом, дорогой Вирджил, он поехал в другие места, где стал лучшим игроком в истории одной маленькой команды. Тебе говорит о чем-то название "Реал Мадрид"? Это клуб, с которым Криштиану Роналду победил тебя в финале Лиги чемпионов. Между прочим, у него в этом турнире пять побед. А еще тот же Криштиану Роналду с партнерами по сборной раздавил твой "апельсин" в финале Лиги наций. Трудно пришлось, не так ли, Вирджил? Сочувствую. Даже в один из наименее успешных сезонов Криштиану Роналду выиграл больше титулов, чем ты. Впечатляет, да?", – написала Катя.

Ранее мы написали, что лучшим молодым игроком планеты стал голландец Маттейс де Лигт. 20-летний де Лигт стал обладателем Kopa Trophy. В тройку лучших игроков планеты также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика"/"Атлетико").

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