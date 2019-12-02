А может быть и президентом США: американка Рапино – лучшая футболистка мира

Нападающая "звездно-полосатых" не прилетела на награждение в Париж

Футболистка Меган Рапино / Фото: Reuters

Лучшей футболисткой 2019 года стала американская нападающая "Сиэтл Рейн" Меган Рапино, которая не приехала на церемонию в Париж. В сентябре этого года 34-летняя капитан сборной США также получила премию от The Best FIFA Football Awards 2019. Ранее мы сообщали, что Апанащенко, пробившая оборону третьей команды мира, лучшая футболистка Украины.

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В голосовании Рапино обошла соотечественницу Алекс Морган из "Орландо Прайд" и англичанку Люси Бронз из "Лиона". В 2019 году Меган помогла сборной США стать чемпионом мира, а сама стала лучшим бомбардиром и лучшей футболисткой турнира, а также лучшим игроком финального матча против Голландии – 2:0.

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Футболистка Меган Рапино / Фото: Reuters

Смотрите фирменный жест Рапино после забитого мяча

Ранее мы писали, что футболистка-лесбиянка опережает Трампа в борьбе за президентское кресло. Нападающая сборной США Меган Рапино могла бы выиграть президентские выборы у Дональда Трампа. Аналитическая компания демократической партии США провела опрос после финала женского чемпионата мира по футболу. Согласно его результатам, на президентских выборах США 2020 года за Рапино готовы были бы проголосовать 42% избирателей, за Трампа – 41%.

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