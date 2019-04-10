Севидов: "Заря" в таком положении, что ей нечего терять в матче против "Шахтера" в Харькове"

Известный тренер поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура Премьер-лиги

Александр Севидов. Фото fcvereya.bg.

Севидов: "Заря" в таком положении, что ей нечего терять в матче против "Шахтера" в Харькове" Максим Мельник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bd7/69a/5c7bd769a8d4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bd7/69a/5c7bd769a8d4c.jpg 2019-04-10T16:54:40+03:00 Футбол Известный тренер поделился ожиданиями от центрального матча 24-го тура Премьер-лиги

В субботу в рамках 24-го тура чемпионата Украины в гости к донецкому "Шахтеру" приедет луганская "Заря". В последнее время в поединках между этими командами градус противостояния поднимается до предела. Своими ожиданиями от предстоящей игры с Segodnya.ua поделился известный украинский тренер Александр Севидов.

- Станет ли матч против "Шахтера" одним из ключевых для "Зари" в борьбе за бронзу?

- О том, что предстоящий матч "Шахтер" – "Заря" будет вызывать большой интерес – это и так всем понятно, в свете того, какие игры проходят в последнее время между этими двумя командами и какие отношения между двумя клубами. Но я не стал бы говорить, что это ключевая игра для луганской "Зари" по одной причине - слишком большой отрыв от "Александрии". Я думаю, что это достойнейший соперник в борьбе за "бронзу" в этом году для "Зари", потому что луганчане и александрийцы уже не скрывают то, что они хотят занять 3-е место и напрямую попасть в группу Лиги Европы. Поэтому можно сказать, что любой набор очков с донецким "Шахтером" - это как дополнительный хороший бонус для любой команды. Ключевые противостояния у луганской "Зари" еще впереди.

- Какую, по-вашему мнению, тактику выберет Юрий Вернидуб на этот матч?

- Тактика, как и на все игры с донецким "Шахтером", будет, наверное, предельна ясна - это грамотная игра в обороне, не дать разогнаться футболистами такого уровня, как Тайсон, а сейчас, наверное, и Соломон, использовать контратаки. Возможно, тактика будет варьироваться с приходом Будковского, потому что появился игрок, который может зацепиться за мяч впереди как вверху, так и внизу, придержать его и дождаться помощи партнеров. Но я не думаю, что кардинально что-то поменяется. Игра будет от обороны с контратаками, то, что очень хорошо у луганской "Зари" получается. В целом, я надеюсь, что будет хороший футбол высокого качества. "Заре", в принципе, терять нечего в матче с "Шахтером" в Харькове, а в таком положении, если они будут проигрывать, то начнут раскрываться и пытаться спасти игру, по крайней мере, я на это надеюсь.

- В "Заре" играет трое арендованных игроков из "Динамо", плюс есть Будковский, которому не удалось закрепиться в "Шахтере". Будет ли у них особая мотивация на матч и поможет ли это команде?

- Я не думаю, что это будут ключевые моменты для "Зари". У них есть в составе и футболисты киевского "Динамо", и футболисты, которые не сумели закрепиться в донецком "Шахтере", и это не только Будьковский. У команды однозначно будет высокий и боевой настрой, потому что играть против "Шахтера" всегда почетно, а набирать очки всегда престижно. Я не думаю, что нужна какая-то дополнительная мотивация к той, что уже будет у игроков "Зари".

- Жуниор Мораес пропустит матч из-за дисквалификации. Кто его заменит?

- То, что Мораес пропускает эту игру, конечно, большой минус для "Шахтера". Потому что это ключевой игрок группы атаки. Не зря с его приходом все остальные, если можно так выразиться, сели на лавку. Кто сыграет, тяжело предсказать, потому что надо понимать, кто в какой форме сейчас находится. Тактика "Шахтера", как и "Зари", будет неизменна – это позиционные атаки. А кто в них сейчас лучше смотрится, тяжело сказать и предугадать. Для этого нужно находиться внутри команды и понимать, какие требования к футболистам предъявляет Фонсека и почему играет тот или иной игрок. Сейчас у "Шахтера" комфортное положение в чемпионате, поэтому главный тренер, возможно, что-то будет менять в своем составе.

- Соломон вышел во втором тайме в матче с "Динамо", хорошо себя проявил и разнообразил игру "горняков". Как вы считаете, возможно, стоит выпускать его с первых минут?

- Вполне возможно, что Соломон выйдет и с первых минут. Я тут с вами соглашусь, что когда он выходит на замену, то усиливает игру. И единственное, что можем предположить, наверняка не можем знать, это что, наверное, его пока не хватает на всю игру. Поэтому Фонсека выпускает его на замену. Это как один из вариантов. Вместе с тем мы знаем, что уже прооперирован Марлос. И можно предположить, что именно Соломона будет использовать на этой позиции главный тренер. И если этого не делать сейчас, то когда? Соломон очень неплохо смотрится, у него прекрасный дриблинг, но опять-таки мы не знаем, как он будет выглядеть на протяжении всего матча. Но резонно предположить его появление с первых минут в матче против луганской "Зари". Хотя, повторю, мы не можем с вами знать, какие задачи ставятся на игру и в целом на финишный отрезок чемпионата. Есть же еще Кубок, где донецкому "Шахтеру" играть достаточно непростые игры.

Напомним, матч "Шахтер" – "Заря" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 13 апреля. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

Как сообщалось, накануне футболисты "Шахтера" получили в свое распоряжение брендированный самолет.





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АВТОР: Максим Мельник Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.