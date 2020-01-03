"Севилья" – "Атлетик": где смотреть матч тура в чемпионате Испании

Расписание трансляций поединка 19 тура Ла Лиги на ТВ и в интернете

"Севилья" принимает "Атлетик" в 19 туре чемпионата Испании / Фото: Twitter

В центральном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу встречаются команды из зоны еврокубков – "Севилья" принимает "Атлетик" из Бильбао. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. После 18 туров "Севилья" (34 очка) идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей "Барселоны" на пять очков. "Атлетик" занимает пока седьмое место, в активе команды 28 очков.

Трансляции матча "Севилья" – "Атлетик":

канал "Футбол 2"

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Кто фаворит? Эксперты считают хозяев большими фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Севильи" составляет 1.65, тогда как котировка на победу "Атлетика" – 6.20, а на ничью – 3.70. Также букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.65, тогда как на "больше 2,5 голов" котировка 2.30. Таким образом, с вероятностью в 58 процентов в матче "Севилья" – "Атлетик" будет забито не более двух голов.

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Время начала матча в разных часовых поясах:

Отметим, что "Севилья" также продолжает борьбу в еврокубках. По результатам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы испанский клуб сыграет с румынским "Клужем".

Смотрите обзор матча, в котором "Севилья" громила "Дюделанж" из Люксембурга на выезде:

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