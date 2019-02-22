"Севилья" – "Барселона" и другие матчи 25 тура чемпионата Испании
Расписание и результаты всех матчей уикенда в испанской Ла Лиге
В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 25 тура Примеры. Центральный будет субботний поединок "Севильи" и "Барселоны", четвертой и первой команд в турнирной таблице.
Накануне стало известно, что лучший футболист мира останется в чемпионате Испании: Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" до 2021 года.
Пятница, 22 февраля:
22:00 "Эспаньол" – "Уэска"
Суббота, 23 февраля:
14:00 "Хетафе" – "Райо Вальекано"
17:15 "Севилья" – "Барселона"
19:30 "Алавес" – "Сельта"
21:45 "Атлетик" – "Эйбар"
Воскресенье, 24 февраля:
13:00 "Леганес" – "Валенсия"
17:15 "Атлетико" – "Вильярреал"
19:30 "Вальядолид" – "Бетис"
21:45 "Леванте" – "Реал"
Понедельник, 25 февраля:
22:00 "Жирона" – "Реал Сосьедад"
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|24
|16
|6
|2
|61-23
|54
|2
|АТЛЕТИКО
|24
|13
|8
|3
|34-17
|47
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|24
|14
|3
|7
|41-29
|45
|4
|СЕВИЛЬЯ
|24
|10
|7
|7
|38-28
|37
|5
|ХЕТАФЕ
|24
|9
|9
|6
|30-21
|36
|6
|АЛАВЕС
|24
|10
|6
|8
|25-28
|36
|7
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|24
|9
|7
|8
|30-25
|34
|8
|БЕТИС
|24
|9
|6
|9
|27-30
|33
|9
|ВАЛЕНСИЯ
|24
|6
|14
|4
|24-20
|32
|10
|ЭЙБАР
|24
|7
|10
|7
|33-34
|31
|11
|ЛЕВАНТЕ
|24
|8
|6
|10
|36-43
|30
|12
|АТЛЕТИК
|24
|6
|12
|6
|24-28
|30
|13
|ЭСПАНЬОЛ
|24
|8
|5
|11
|27-37
|29
|14
|ЛЕГАНЕС
|24
|7
|8
|9
|25-30
|29
|15
|ЖИРОНА
|24
|6
|9
|9
|25-34
|27
|16
|ВАЛЬЯДОЛИД
|24
|6
|8
|10
|19-29
|26
|17
|СЕЛЬТА
|24
|6
|6
|12
|36-43
|24
|18
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|24
|4
|11
|9
|26-31
|23
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|24
|6
|5
|13
|27-41
|23
|20
|УЭСКА
|24
|4
|6
|14
|23-40
|18
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