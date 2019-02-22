"Севилья" – "Барселона" и другие матчи 25 тура чемпионата Испании

Расписание и результаты всех матчей уикенда в испанской Ла Лиге

Лео Месси. В субботу "Барселона" сыграет с "Севильей". Фото: AFP

"Севилья" – "Барселона" и другие матчи 25 тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ffc/90c/5c6ffc90c190e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ffc/90c/5c6ffc90c190e.jpg 2019-02-22T15:44:17+02:00 Футбол Расписание и результаты всех матчей уикенда в испанской Ла Лиге

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 25 тура Примеры. Центральный будет субботний поединок "Севильи" и "Барселоны", четвертой и первой команд в турнирной таблице.

Накануне стало известно, что лучший футболист мира останется в чемпионате Испании: Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" до 2021 года.

Пятница, 22 февраля:

22:00 "Эспаньол" – "Уэска"

Суббота, 23 февраля:

14:00 "Хетафе" – "Райо Вальекано"

17:15 "Севилья" – "Барселона"

19:30 "Алавес" – "Сельта"

21:45 "Атлетик" – "Эйбар"

Воскресенье, 24 февраля:

13:00 "Леганес" – "Валенсия"

17:15 "Атлетико" – "Вильярреал"

19:30 "Вальядолид" – "Бетис"

21:45 "Леванте" – "Реал"

Понедельник, 25 февраля:

22:00 "Жирона" – "Реал Сосьедад"

Таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 24 16 6 2 61-23 54 2 АТЛЕТИКО 24 13 8 3 34-17 47 3 РЕАЛ МАДРИД 24 14 3 7 41-29 45 4 СЕВИЛЬЯ 24 10 7 7 38-28 37 5 ХЕТАФЕ 24 9 9 6 30-21 36 6 АЛАВЕС 24 10 6 8 25-28 36 7 РЕАЛ СОСЬЕДАД 24 9 7 8 30-25 34 8 БЕТИС 24 9 6 9 27-30 33 9 ВАЛЕНСИЯ 24 6 14 4 24-20 32 10 ЭЙБАР 24 7 10 7 33-34 31 11 ЛЕВАНТЕ 24 8 6 10 36-43 30 12 АТЛЕТИК 24 6 12 6 24-28 30 13 ЭСПАНЬОЛ 24 8 5 11 27-37 29 14 ЛЕГАНЕС 24 7 8 9 25-30 29 15 ЖИРОНА 24 6 9 9 25-34 27 16 ВАЛЬЯДОЛИД 24 6 8 10 19-29 26 17 СЕЛЬТА 24 6 6 12 36-43 24 18 ВИЛЬЯРРЕАЛ 24 4 11 9 26-31 23 19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 24 6 5 13 27-41 23 20 УЭСКА 24 4 6 14 23-40 18

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