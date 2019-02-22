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"Севилья" – "Барселона" и другие матчи 25 тура чемпионата Испании

Сегодня, 15:44

Расписание и результаты всех матчей уикенда в испанской Ла Лиге

Лео Месси. В субботу "Барселона" сыграет с "Севильей"
Лео Месси. В субботу "Барселона" сыграет с "Севильей". Фото: AFP
"Севилья" – "Барселона" и другие матчи 25 тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ffc/90c/5c6ffc90c190e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ffc/90c/5c6ffc90c190e.jpg Футбол Расписание и результаты всех матчей уикенда в испанской Ла Лиге

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 25 тура Примеры. Центральный будет субботний поединок "Севильи" и "Барселоны", четвертой и первой команд в турнирной таблице.

Накануне стало известно, что лучший футболист мира останется в чемпионате Испании: Лука Модрич продлит контракт с "Реалом" до 2021 года.

Пятница, 22 февраля:

22:00 "Эспаньол" – "Уэска"

Суббота, 23 февраля:

14:00 "Хетафе" – "Райо Вальекано"

17:15 "Севилья" – "Барселона"

19:30 "Алавес" – "Сельта"

21:45 "Атлетик" – "Эйбар"

Воскресенье, 24 февраля:

13:00 "Леганес" – "Валенсия"

17:15 "Атлетико" – "Вильярреал"

19:30 "Вальядолид" – "Бетис"

21:45 "Леванте" – "Реал"

Понедельник, 25 февраля:

22:00 "Жирона" – "Реал Сосьедад"

Таблица чемпионата Испании:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА24166261-2354
2 АТЛЕТИКО24138334-1747
3 РЕАЛ МАДРИД24143741-2945
4 СЕВИЛЬЯ24107738-2837
5 ХЕТАФЕ2499630-2136
6 АЛАВЕС24106825-2836
7 РЕАЛ СОСЬЕДАД2497830-2534
8 БЕТИС2496927-3033
9 ВАЛЕНСИЯ24614424-2032
10 ЭЙБАР24710733-3431
11 ЛЕВАНТЕ24861036-4330
12 АТЛЕТИК24612624-2830
13 ЭСПАНЬОЛ24851127-3729
14 ЛЕГАНЕС2478925-3029
15 ЖИРОНА2469925-3427
16 ВАЛЬЯДОЛИД24681019-2926
17 СЕЛЬТА24661236-4324
18 ВИЛЬЯРРЕАЛ24411926-3123
19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО24651327-4123
20 УЭСКА24461423-4018

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Сегодня|Спорт

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