Желтая на "мыше" и гол в пассиве: как Кравец дебютировал в чемпионате Испании

Защитник сборной Украины провел свой первый час в Примере. Пропустил "Леганес" с ним, забил – уже без него

Василий Кравец. Фото: Getty Images

Желтая на "мыше" и гол в пассиве: как Кравец дебютировал в чемпионате Испании Сегодня | Спорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2ab/6c0/5c72ab6c05bc4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2ab/6c0/5c72ab6c05bc4.png 2019-02-24T16:46:28+02:00 Футбол Защитник сборной Украины провел свой первый час в Примере. Пропустил "Леганес" с ним, забил - уже без него

Украинец Василий Кравец не лучшим образом дебютировал за "Леганес" в чемпионате Испании. В домашнем матче Примеры с "Валенсией" 21-летний защитник сфолил против Солера, за что получил желтую карточку. И именно с этого штрафного на 22-й минуте "летучие мыши" забили гол в ворота команды украинца. На 65-й минуте Кравец был заменен на американца Эль Жара. И уже без Василия под занавес встречи "Леганес" отыгрался – 1:1.

Отметим, что другой украинец – вратарь Андрей Лунин – на поле так и не вышел, оставшись в запасе у "Леганеса".

За матч с "Валенсией" Василий Кравец получил от портала Whoscored не очень высокую оценку – 6,4. Ниже его были оценены только два футболиста команды.

Напомним, в "Леганес" Кравец перешел из клуба второго дивизиона "Луго". Поговаривали, что сумма сделки составила 2 миллиона евро.

Как сообщалось ранее, Кравец сыграл за "Леганес" в Кубке Испании, поспособствовав победе своей команды над "Реалом".

Также сообщалось, что лучший футболист мира останется в "Реале": Лука Модрич продлит контракт.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Желтая на "мыше" и гол в пассиве: как Кравец дебютировал в чемпионате Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Сегодня | Спорт Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.