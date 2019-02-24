Желтая на "мыше" и гол в пассиве: как Кравец дебютировал в чемпионате Испании
Защитник сборной Украины провел свой первый час в Примере. Пропустил "Леганес" с ним, забил – уже без него
Украинец Василий Кравец не лучшим образом дебютировал за "Леганес" в чемпионате Испании. В домашнем матче Примеры с "Валенсией" 21-летний защитник сфолил против Солера, за что получил желтую карточку. И именно с этого штрафного на 22-й минуте "летучие мыши" забили гол в ворота команды украинца. На 65-й минуте Кравец был заменен на американца Эль Жара. И уже без Василия под занавес встречи "Леганес" отыгрался – 1:1.
Отметим, что другой украинец – вратарь Андрей Лунин – на поле так и не вышел, оставшись в запасе у "Леганеса".
За матч с "Валенсией" Василий Кравец получил от портала Whoscored не очень высокую оценку – 6,4. Ниже его были оценены только два футболиста команды.
Напомним, в "Леганес" Кравец перешел из клуба второго дивизиона "Луго". Поговаривали, что сумма сделки составила 2 миллиона евро.
Как сообщалось ранее, Кравец сыграл за "Леганес" в Кубке Испании, поспособствовав победе своей команды над "Реалом".
Также сообщалось, что лучший футболист мира останется в "Реале": Лука Модрич продлит контракт.
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