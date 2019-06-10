"Севилья" хочет провести финал Лиги Европы в память о Рейесе

Испанский клуб подаст заявку на проведение финала 2021 года

Рейес погиб в ДТП. Фото: AFP

Королевская испанская футбольная федерация намерена подать заявку на проведение финала Лиги Европы в Севилье в память о разбившемся в ДТП нападающем Хосе Антонио Рейесе.

Как сообщает Marca, на последнем заседании испанской футбольной федерации присутствовали отец и брат Рейеса. На заседании также был показан ролик с лучшими моментами из карьеры Рейеса.

"Рейес - легенда "Севильи". Мы благодарим всем за поддержку в этот непростой момент", – обратился к собравшимся Пепе Кастро, президент "Севильи".

Директор "Севильи" Хоакин Капаррос объявил, что "Севилья" при поддержке федерации футбола Испании подаст заявку на проведение финала Лиги Европы 2021 года на своем домашнем стадионе. В случае, если андалузский клуб получит право провести решающий матч еврокубка, то он будет посвящен памяти Рейеса.

Напомним, Рейес разбился в ДТП вместе со своим двоюродным братом утром 1 июня. На момент трагедии Рейесу было 35 лет. За свою карьеру он пять раз выигрывал Лигу Европы – трижды с "Севильей" и дважды с "Атлетико".

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Напомним, что Лигу Европы-2019 выиграл лондонский "Челси":

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