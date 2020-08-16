"Севилья" стала первым финалистом Лиги Европы, одержав волевую победу над "МЮ": видео голов и обзор матча

Соперником испанского клуба будет победитель пары "Шахтер" - "Интер", которые свой полуфинал проведут в понедельник

В воскресенье вечером в немецком Кельне определился первый финалист Лиги Европы. Им стала испанская "Севилья", которая в поединке 1/2 финала одержала волевую победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Мы вели онлайн матча "Севилья" – "Манчестер Юнайтед" 2:1 с видео голов и самых ярких моментов противостояния.

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Обзор матча "Севилья" – "Манчестер Юнайтед" (2:1)

"Севилья" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1

Голы: Сусо, 26, Люк де Йонг, 78 – Бруну Фернандеш, 9 пен

"Севилья": Буну – Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон – Банега, Фернандо, Хордан (Гудель, 87) – Сусо (Васкес, 75), Эн-Несири (де Йонг, 55), Окампос (Эль Хаддади, 55)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака (Фосу-Менса, 87), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Джеймс, 87) – Фред, Погба – Гринвуд (Игало, 90+3), Фернандеш, Рашфорд (Мата, 87) – Мартиаль

Предупреждения: Диего Карлос, Эль Хаддади – Уильямс, Рашфорд, Магуайр

Аналитики букмекерских контор небольшое предпочтение перед игрой отдавали "Манчестер Юнайтед". И именно "красные дьяволы" открыли счет на 9-й минуте – пенальти реализовал Бруну Фернандеш.

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На 26-й минуте "Севилья" отыгралась. Защита "МЮ" проспала подключение Сусо, и испанец ударом в касание пробил вратаря манкунианцев, своего земляка Де Хеа. Так счет стал равным – 1:1.

В начале второго тайма "Манчестер Юнайтед" не реализовал три выхода один на один. И расплата за такое расточительство последовала на 78-й минуте, когда вышедший на замену нидерландец Люк де Йонг забил победный для "Севильи" мяч.

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2:1 – испанский клуб выходит в финал Лиги Европы, где встретится с победителем пары "Шахтер" – "Интер", которые 17 августа, в 22:00, сыграют свой полуфинал в Дюссельдорфе.

Люк де Йонг / Фото: Reuters

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Отметим, что "Севилья" является рекордсменом Лиги Европы/Кубка УЕФА, выиграв все пять финалов турнира, в которых она участвовала.

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