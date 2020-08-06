"Севилья" выбила "Рому" в 1/8 финала Лиги Европы в битве с удалением на нейтральном поле

Испанская и итальянская команды выясняли отношения в одном поединке в Германии

В четверг определяются все участники "Финала восьми" Лиги Европы. Из четырех поединков сегодняшнего дня один прошел на нейтральном поле. Наш сайт вел онлайн матча "Севилья" – "Рома" за выход в 1/4 финала Лиги Европы.

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Соперники не успели встретиться до пандемии коронавируса, поэтому судьба занесла их для выяснения отношений в немецкий Дуйсбург. Как и ожидали букмекеры, специалист по Лиге Европы, "Севилья", доказала свое преимущество над пятой командой итальянской Серии А. Все решилось уже в первом тайме. На 22-й минуте защитник Серхио Регилон совершил впечатляющий сольный проход и ударом под опорную ногу испанского вратаря "Ромы" Пау Лопеса открыл счет.

А на 44-й минуте молодой марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири в эффектном прыжке замкнул прострел с фланга – 2:0. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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После перерыва подопечные Паулу Фонсеки пытались отыграть хотя бы один мяч, но у них ничего не вышло. Зато испанцы третий раз забили, но бригада судей из Нидерландов во главе с опытным Бьорном Кейперсом после использования VAR взятие ворот отменила. На 10-й (!) добавленной минуте рефери показал еще красную карточку игроку "Ромы" Джанлуке Манчини.

В четвертьфинале в Германии на следующей неделе "Севилья" встретится с победителем дуэли "Вулверхемптон" – "Олимпиакос". Вашему вниманию – результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы и расписание трансляций.

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