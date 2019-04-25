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Шахов с Хачериди против Чигринского: у Кубка Греции точно будет украинский обладатель

Сегодня, 21:15

ПАОК vs АЕК – финал кубкового розыгрыша у эллинов превратился в украинское дерби

Шахов на днях стал чемпионом Греции
Шахов на днях стал чемпионом Греции. Фото: Instagram

В Греции состоялись ответные матчи 1/2 Кубка страны по футболу. ПАОК, за который выступают украинцы Евгений Шахов и Евгений Хачериди, на выезде сыграл вничью 0:0 с "Астерасом" и за счет домашней победы со счетом 2:0, добытой в первой встрече, вышел в финал. Там соперником Шахова и Хачериди будет клуб другого украинца Дмитрий Чигринского АЕК, которых после домашних 2:0 с "Ламией" разгромил эту команду и на ее поле – 4:0. Таким образом у Кубка Греции точно будет обладатель из Украины. Или даже двое.

Напомним, Дмитрий Чигринский является особенным для Украины футболистом. 25 миллионов евро, которые в 2009-м "Барселона" заплатила за него "Шахтеру", сделали Чигру самой дорогой украинской продажей в истории нашего национального чемпионата.

Финал Кубка Греции, в котором схлестнутся ПАОК и АЕК, состоится 11 мая. В случае победы ПАОК сделает золотой дубль. Напомним, ранее клуб из Салоник впервые за 34 года выиграл чемпионат Греции. Титул команде принес дубль в исполнении Евгения Шахова. 

Вместе с тем сообщалось, что, получив полтора миллиона евро, главный бунтарь "Динамо" разводится с чемпионами Греции. Мало играющий в ПАОКе Евгений Хачериди собирается разорвать контракт с клубом.

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Тег Евгений Хачериди, Дмитрий Чигринский, чемпионат Греции, ПАОК, Евгений Шахов, АЕК Греция

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Сегодня|Спорт

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