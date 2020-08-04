"Шахтер" будет играть на столь же высоком уровне": наставник "Вольфсбурга" – о завтрашнем матче ЛЕ

Главный тренер немецкого "Вольфсбурга" Оливер Гласнер ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера", сообщает официальный сайт "горняков". Матч состоится завтра в Киеве в НСК "Олимпийский". "Шахтер" – "Вольфсбург" онлайн уже доступен на нашем сайте.

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- Какие выводы были сделаны после поражения в первой встрече?

- Сначала я хочу выразить радость, что эта игра вообще состоится спустя почти пять месяцев после первого матча. Конечно, "Шахтер" сейчас находится в более выгодном положении, чем мы. Для победы в раунде нам нужно забивать минимум два мяча. Мы исходим из того, что "Шахтер" будет играть на столь же высоком уровне, как и в прошлом поединке. Но хочу отметить, что шансы на победу у нас сохраняются.

- При подготовке сколько матчей "Шахтера" вы просмотрели и что нового увидели?

- Анализировали нашу первую встречу, состоявшуюся весной. Но мы не только смотрели, но и сами играли. Провели ряд товарищеских поединков, позволивших хорошо подготовиться. Мы в прекрасной форме и готовы завтра играть. Должен признать, что положение "Шахтера" удачнее нашего. Думаю, такое преимущество указывает на то, что, скорее всего, соперник не станет ничего существенно менять в своей игре. У "Шахтера" очень много футболистов, которые прекрасно показывают себя в обороне и в дуэлях один на один. У них отличное звено полузащиты. И в целом мы испытываем глубокое уважение к сопернику. Но преследуем главную цель – победить и выйти в следующий раунд Лиги Европы, который будет проходить в Германии.

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- В Бундеслиге в последних пяти выездных матчах вы одержали три победы. В чем феномен?

- Секрет успеха заключается в нашей уверенности. В Бундеслиге мы провели 10 матчей на выезде и хорошо себя показали.

- Какова кадровая ситуация в команде?

- Сложилась напряженная ситуация с составом: несколько игроков выбыло. Но к завтрашнему матчу мы готовы и воспользуемся всеми кадровыми возможностями, которыми располагаем.

- "Вольфсбург" провел свой последний официальный матч 40 дней назад, а "Шахтер" – 2,5 недели назад. Этот фактор является плюсом для вас или наоборот?

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- Все мы думаем над этим вопросом и пытались найти на него подходящий ответ. Хорошо бы, если бы и у нас, и у соперника было одинаковое время на подготовку к завтрашней игре. Но мы обсудили с командой, как долго продолжится отпуск, как долго станем готовиться к предстоящему матчу, и выработали наилучший сценарий – с ним будем завтра выступать.

- С какой командой из Бундеслиги вы бы могли сравнить "Шахтер"?

- Сложно сравнивать клубы из разных чемпионатов. Точно могу сказать, что "Шахтер" обладает очень высоким качеством игры. Футболисты отлично показывают себя в нападении, что мы и испытали на себе в первом матче. И в то же время отмечу, что во втором тайме соперник отлично показал себя и в обороне. Наша задача на завтра – преодолеть эти качества "Шахтера" и показать себя наилучшим образом.

Ранее главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал о встрече с "волками": "На данный момент мы подготовлены ко всему". По словам тренера, подготовка проходила абсолютно нормально.

Также поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы в прямом эфире покажут на сайте Oll.tv.

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Обзор первого матча "Шахтер" – "Вольфсбург":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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