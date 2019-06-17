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"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины

17 июня, 14:28

Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея

"Горняки" vs киевляне
"Горняки" vs киевляне. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Букмекеры назвали котировки на поединок за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо", который откроет футбольный сезон-2019/2020 в нашей стране. Напомним, "горняки" и киевляне встретятся в Одессе. Матч за трофей, который до этого 8 раз выигрывал "Шахтер" и 7 раз – "Динамо", состоится 28 июля на стадионе "Черноморец". Кстати, согласно регламенту, в случае ничьей в основное время, дополнительного не будет – соперники сразу пробьют пенальти.

Согласно котировкам букмекерских контор, фаворитом предстоящего предстояния является действующий чемпион и обладатель Кубка Украины – "Шахтер". На его победу в основное время установлен коэффициент 2.12, на победу "Динамо" – 3.25, на ничью – 3.65. Что касается победителя с учетом возможной серии пенальти, то тут котировки следующие -1.62 на "Шахтер" и 2.30 на "Динамо". Таким образом вероятность выигрыша Суперкубка горняками аналитики букмекерских контор оценивают в 59 процентов, киевлянами – в 41 процент. 

Как "Шахтер" и "Динамо" играли в Суперкубке-2018

Напомним, в летнее межсезонье "Динамо" не стало расставаться с Александром Хацкевичем, продлив с ним контракт на два года. Белорусский тренер работает в киевском клубе с 2017 года и за это время выиграл всего один трофей.

Между тем матч за Суперкубок 28 июля станет первой официальной игрой на посту главного тренера "Шахтера" для португальца Луиша Каштру, который сменил на этом посту возглавившего "Рому" Паулу Фонсеку. "В "Шахтере" сформирован менталитет победителей, и мы хотим продолжить в том же духе", – заявляет Каштру.


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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Суперкубок Украины

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Сегодня|Спорт

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