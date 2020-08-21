"Шахтер" – "Колос": онлайн матча чемпионата Украины

В пятницу, 21 августа, в первом туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" принимает "Колос" из Ковалевки. Матч проходит при пустых трибунах в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:00. Мы ведем онлайн этого поединка с видео голов, фото и комментариями самых ярких моментов противостояния.

ОНЛАЙН "ШАХТЕР" – "КОЛОС"

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Пока "Колос" целенаправленно готовился к новому сезону, "горняки" в Германии боролись за выигрыш Лиги Европы, остановившись в шаге от финала. Напомним, в 1/2 финала еврокубка "Шахтер" уступил "Интеру" 0:5.

При этом "Шахтер" установил личный рекорд в рейтинге УЕФА. "Горняки" поднялись на 12-е место среди всех европейских команд.

В свою очередь, "Колос" в последнем матче прошлого сезона едва не оставил "Динамо" без Лиги чемпионов, обыграв киевлян 2:0 и тем самым ускорив замену Алексея Михайличенко на Мирчу Луческу.

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При этом предсезонный сбор команда Руслана Костышина провела в Полтавской области, решив обойтись без контрольных матчей.

"Шахтер" – "Колос": ориентировочные составы

"ШАХТЕР": Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Майкон – Тете, Соломон, Коноплянка – Мораес

"КОЛОС": Волынец – Кравченко, Новак, Петров, Емец – Антюх, Задоя, Ориховский, Морозко – Смирный, Лысенко

"Шахтер" – "Колос": сравнение стоимости команд

Суммарную стоимость сегодняшних соперников по матчу на НСК "Олимпийский" портал Transfermarkt оценивает в 136 миллионов евро. При этом кадровая обойма "Шахтера", по данным аналитиков, в 19 раз дороже состава "Колоса": 129 млн евро против 7 млн евро. В среднем, один игрок "горняков" оценивается 3,9 млн евро, а один игрок команды из Ковалевки – в 224 тысячи евро.

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"Шахтер" – "Колос": прогноз на матч

"Шахтер" называют большим фаворитом матча. На его победу установлен коэффициент 1.18, на ничью – 8.10, на победу "Колоса" – 12.50. Иными словами, вероятность выигрыша "Шахтера" оценивается в 81 процент, ничейного исхода – в 12 процентов, выигрыша "Колоса" – в 7 процентов. Самым вероятным счетом поединка называют 3:0 в пользу "горняков" – коэффициент на него равен 6.00.

"Шахтер" – "Колос": где смотреть матч

Поединок "Шахтер" – "Колос" 21 августа в прямом эфире, начиная с 19:00, покажет канал "Футбол 1". Также трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV. В повторе игру можно посмотреть на следующий день в 04:00 на канале "Футбол 2", а также в воскресенье, 23 августа, в 06:10 на канале "Футбол 1".

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в июле (2:0)

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