"Шахтер" на День святого Николая подарил детям 2 тысячи клубных футболок

Дети получили подарок от "Шахтера" - клубные футболки

Чемпион Украины "Шахтер" в День святого Николая и накануне Нового года устроил грандиозную акцию для детей. Более двух тысяч участников проекта "Давай, играй!" из 23 населенных пунктов Украины получат игровые футболки "горняков". Причем на площадках проекта в Харькове и Запорожье тренеры "Шахтера" Витор Северино, Антониу Феррейра и Жозе Кошта лично передали подарки от команды юным футболистам.

Напомним, что "Шахтер" в результате жеребьевки плей-офф Лиги Европы в 1/16 финала турнира сыграет с португальской "Бенфикой". Первый матч после зимней паузы состоится 20 февраля в Харькове, ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

В чемпионате Украины "Шахтер" на зимний перерыв ушел лидером, причем отрыв от ближайшего преследователя – киевского "Динамо" – составляет внушительные 14 очков. Украинская Премьер-лига возобновится также в феврале, базовая дата 19-го тура – 22 февраля.

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Смотрите обзор матча, в котором "Шахтер" разгромил "Олимпик" в чемпионате Украины:

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