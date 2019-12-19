Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

"Шахтер" на День святого Николая подарил детям 2 тысячи клубных футболок

19 декабря, 11:25

Чемпионы Украины подарят футболки участникам проекта "Давай, играй!" по всей Украине

Дети получили подарок от "Шахтера" - клубные футболки

Дети получили подарок от "Шахтера" - клубные футболки

Чемпион Украины "Шахтер" в День святого Николая и накануне Нового года устроил грандиозную акцию для детей. Более двух тысяч участников проекта "Давай, играй!" из 23 населенных пунктов Украины получат игровые футболки "горняков". Причем на площадках проекта в Харькове и Запорожье тренеры "Шахтера" Витор Северино, Антониу Феррейра и Жозе Кошта лично передали подарки от команды юным футболистам.

Напомним, что "Шахтер" в результате жеребьевки плей-офф Лиги Европы в 1/16 финала турнира сыграет с португальской "Бенфикой". Первый матч после зимней паузы состоится 20 февраля в Харькове, ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

В чемпионате Украины "Шахтер" на зимний перерыв ушел лидером, причем отрыв от ближайшего преследователя – киевского "Динамо" – составляет внушительные 14 очков. Украинская Премьер-лига возобновится также в феврале, базовая дата 19-го тура – 22 февраля.

Реклама

В тренде
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

Читайте также: На матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен

Смотрите обзор матча, в котором "Шахтер" разгромил "Олимпик" в чемпионате Украины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футболки Шахтер Донецк День святого Николая Давай, играй!

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...